Gajser v prvi vožnji četrti, Herlings razred zase

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva v italijanski Pietramurati osvojil četrto mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, drugi slovenski predstavnik v najmočnejšem razredu MXGP Jan Pancar je bil 15.

V kvalifikacijah je bil Gajser peti, najboljši pa vodilni v seštevku sezone, Belgijec Lucas Coenen. Po štartu prve vožnje je bil Gajser nekaj časa drugi, več kot polovico vožnje pa tretji za svetovnim prvakom, Francozom Romainom Febvrom in njegovim rojakom Tomom Viallom.

A ob koncu je močno navil ritem Herlings, ki je v le nekaj krogih prehitel vse tekmece pred seboj, potisnil Gajserja na četrto mesto, dva kroga pred koncem pa opravil še s Febvrom in prišel do zmage. S tem se je tudi krepko popravil v seštevku sezone, saj je Coenen v uvodnih krogih padel in se potem iz ozadja prebijal naprej, a ni mogel višje kot do 12. mesta.

Pancar se je po 25. izhodišču v kvalifikacijah, ki jih je sicer dobro začel, a je potem padel, danes hitro prebil med dobitnike točk. Najvišje je bil na 14. mestu, na koncu je cilj prevozil kot 15. Coenen ima zdaj v seštevku SP le še šest točk naskoka (211-206) pred Herlingsom, Gajser je peti s 173, Pancar pa 17. s 40.

V prvi vožnji razreda MX2 je Jaka Peklaj ostal brez točk na 23. mestu, zmagal je Belgijec Sacha Coenen. Druga vožnja MXGP bo ob 17.10, v MX2 pa uro prej.