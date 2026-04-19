Gajser v prvi vožnji četrti, Herlings razred zase

Prvo vožnjo na VN Trentina je dobil Jeffrey Herlings, ki se je na vrh prebil s 14. mesta. Tim Gajser dolgo drugi, ob koncu je popustil. Druga vožnja ob 17.10.
Tim Gajser je bil v prvo četrti. FOTO: Yamaha Racing
Tim Gajser je bil v prvo četrti. FOTO: Yamaha Racing
Peter Zalokar
19. 4. 2026 | 15:12
2:09
A+A-

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva v italijanski Pietramurati osvojil četrto mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, drugi slovenski predstavnik v najmočnejšem razredu MXGP Jan Pancar je bil 15.

V kvalifikacijah je bil Gajser peti, najboljši pa vodilni v seštevku sezone, Belgijec Lucas Coenen. Po štartu prve vožnje je bil Gajser nekaj časa drugi, več kot polovico vožnje pa tretji za svetovnim prvakom, Francozom Romainom Febvrom in njegovim rojakom Tomom Viallom.

A ob koncu je močno navil ritem Herlings, ki je v le nekaj krogih prehitel vse tekmece pred seboj, potisnil Gajserja na četrto mesto, dva kroga pred koncem pa opravil še s Febvrom in prišel do zmage. S tem se je tudi krepko popravil v seštevku sezone, saj je Coenen v uvodnih krogih padel in se potem iz ozadja prebijal naprej, a ni mogel višje kot do 12. mesta.

Pancar se je po 25. izhodišču v kvalifikacijah, ki jih je sicer dobro začel, a je potem padel, danes hitro prebil med dobitnike točk. Najvišje je bil na 14. mestu, na koncu je cilj prevozil kot 15. Coenen ima zdaj v seštevku SP le še šest točk naskoka (211-206) pred Herlingsom, Gajser je peti s 173, Pancar pa 17. s 40.

V prvi vožnji razreda MX2 je Jaka Peklaj ostal brez točk na 23. mestu, zmagal je Belgijec Sacha Coenen. Druga vožnja MXGP bo ob 17.10, v MX2 pa uro prej.

Šport  |  Drugo
VN Trentina

Belgijec neustavljiv, Tim Gajser bo napadal zmagovalni oder

Slovenski motokrosist bo dirko svetovnega prvenstva v Pietramurati začel s petim kvalifikacijskim izhodiščem, Jan Pancer 25. Lucas Coenen je bil najhitrejši.
18. 4. 2026 | 20:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Tim Gajser se bo poklonil Valentinu Rossiju: Imava podobno zgodbo (FOTO)

Tim Gajser bo na VN Trentina nosil posebno poslikavo v čast motociklističnemu šampionu. Zaradi slovenskih navijačev se v Arcu počuti kot doma.
Peter Zalokar 17. 4. 2026 | 13:02
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Po težavah in padcih višje od 8. mesta ni šlo

Timu Gajserju na Sardiniji ni šlo po željah, nova preizkušnja že ob koncu tedna spet v Italiji.
12. 4. 2026 | 22:01
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Prebujeni Gajser v blatni loteriji spet skočil na oder (VIDEO)

VN Švice v motokrosu je dobil mladi Tom Vialle, ki je prvič zmagal v razredu MXGP. Tim Gajser je v drugi vožnji pokazal, da je resen kandidat za šesti naslov.
Peter Zalokar 29. 3. 2026 | 14:52
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Zdaj zablestel tudi pri Yamahi

Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser prvič v novi sezoni med elitno trojico. Jan Pancar 23.
22. 3. 2026 | 17:26
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Gajser bo odkrival neznano

Konec tedna bo v Španiji druga dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu, bo Tim Gajser vrgel rokavico svojima naslednikoma pri Hondi?
Peter Zalokar 20. 3. 2026 | 12:45
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

»Mar gospodje ne vidijo, da jih bo ta možakar vse pahnil v maloro?«

Stevanović je dobil taktirko v roke in kmalu bodo morali vsi plesati po njegovi muziki.
Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Zoran Stevanović je preskočil dva razreda

Kranjsko ljudstvo ga ni želelo postaviti za vodjo mestne občine, poslanci, predstavniki vsega ljudstva, pa so ga izvolili za predsednika državnega zbora.
Ali Žerdin 17. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Pahorju sem poslal predloge, naslednji dan sem bil suspendiran in upokojen

Konkretne predloge za izvajanje zakonskih določil na področju zaporov sem naslovil na Boruta Pahorja in Aleša Zalarja.
18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Zoran Đukić

Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Mednarodna primerjava

Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
E-mobilnost

Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Zaposleni in umetna inteligenca

Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Premium
Nedelo
Broken Bones

Skrivnost najboljšega evropskega viskija z Viča

Viski iz mikro destilarne na Dolgem mostu je, po mnenju Jima Murraya, pometel s konkurenco s celinske Evrope.
Mirt Bezlaj 19. 4. 2026 | 16:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Rumeno opozorilo

Od zahoda prihajajo padavine, možne nevihte in sodra

Zaradi možnosti krajevnih neviht je Arso izdal rumeno opozorilo za severni in osrednji del države, ki velja danes do polnoči.
19. 4. 2026 | 15:45
Preberite več
Premium
Nedelo
Za mizo

David Coulthard: Hitrost ti lahko veliko da, ampak samo, če znaš upočasniti

Nekdanji škotski dirkač formule 1 pravi, kako je pomembna športna lekcija svetu dejstvo, da je sodelovanje mogoče tudi med popolnoma različnimi ljudmi.
Petra Kovič 19. 4. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna proti Iranu

Kaj razkriva Wall Street Journal o kaosu v Beli hiši med vojno z Iranom

Donald Trump je za danes napovedal nova pogajanja v Islamabadu.
Boris Čibej 19. 4. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Za mizo

David Coulthard: Hitrost ti lahko veliko da, ampak samo, če znaš upočasniti

Nekdanji škotski dirkač formule 1 pravi, kako je pomembna športna lekcija svetu dejstvo, da je sodelovanje mogoče tudi med popolnoma različnimi ljudmi.
Petra Kovič 19. 4. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna proti Iranu

Kaj razkriva Wall Street Journal o kaosu v Beli hiši med vojno z Iranom

Donald Trump je za danes napovedal nova pogajanja v Islamabadu.
Boris Čibej 19. 4. 2026 | 15:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
15. 4. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avto? Zdaj je pravi čas!

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nestanovitnost na trgu ne vpliva neposredno na cene plina za gospodinjstva

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbišča, kot jih poznamo, izginjajo

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več

