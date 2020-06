Motokrosisti se kmalu vračajo

Ljubljana - Med panogami, ki bodo v Sloveniji kmalu spet oživele, je tudi motokros, v katerem bodo prve domače preizkušnje na sporedu 13. in 14. junija. Krovna domača zveza za motošport in karting AMZS je na začetku epidemije prekinila vsa tekmovanja oziroma preložila začetek sezone.



Zdaj je AMZS objavila nov koledar tekmovanj, sezona se bo začela z dirkami v motokrosu. Na sporedu bo šest dirk državnega prvenstva, šest pa bo tudi preizkušenj v pokalnem tekmovanju.



Dirkači bodo lahko motorje tekmovalno ogreli 13. junija, ko bo na sporedu preizkušnja pokalnega prvenstva v Stranski vasi. Dan pozneje bo na isti progi še prva dirka sezone državnega prvenstva. To se bo sklenilo 11. oktobra v Brežicah. Vmes pa bodo še preizkušnje za DP v Mačkovcih 21. junija, v Radizelu 28. junija, v Dolini pod Kalom 13. septembra in še enkrat v Radizelu 4. oktobra.



Pokalno tekmovanje pa bodo sestavljale dirke v Stranski vasi (13. junij), Radizelu 27. junija, Škednju 30. avgusta, Dolini pod Kalom 12. septembra, Mačkovcih 20. septembra in Brežicah 10. oktobra.