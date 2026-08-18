Možič po Kitajski povsem prepričan: Uspehi bodo še sledili

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je dobre volje vrnila v ljubljansko bazo in uradno začela drugi del poletja, v katerem bo v ospredju evropsko prvenstvo v Italiji. Strokovni štab je namesto dolgih treningov raje izbral več pripravljalnih tekem, dve naše ase že v tem tednu čakata v Srbiji, kjer izbrana vrsta Gheorgheja Cretuja trdo dela in bo trši oreh kot nazadnje, ko sta si izbrani vrsti stali naproti v Beogradu. Vsaka izkušnja bo pomembna za dvig forme, pravi Rok Možič, ki opozarja, da so Poljaki jasno pokazali, kaj Slovencem še manjka, če želijo ohraniti priključek s svetovnim vrhom. Kako ste po kratkem odmoru, ki je sledil naporni prvi polovici poletja? Glava se je spočila, telo tudi malo, zagotovo je odmor prišel zelo prav. Znova smo si okrepili telesno pripravljenost, ne ...