FOTO:Možna rokada Vettel-Hamilton malo verjetna 

Vettel preživlja šesto sezono v Maranellu. FOTO: Reuters

Naslov s Ferrarijem je nekaj več

Ferrarijev šef Mattia Binotto bo moral najti dostojnega naslednika Sebastiana Vettla. FOTO: Reuters

Kar se je dogajalo v zadnjih mesecih, nam je dalo misliti, katere stvari v življenju so zares pomembne. Vzel si bom nekaj časa zase in razmislil o prihodnosti

Charles Leclerc je že v prvi sezoni pri Ferrariju zasenčil Vettla. FOTO: Reuters

Vzel si bo čas zase

Sebastian Vettel bo ob koncu sezone pomahal v slovo Ferrariju. Foto AFP

- Čeprav se je že nekaj časa kuhalo in so bile govorice o zatikanju pri pogajanjih o novi pogodbi vse glasnejše, je bila odločitev o ločitvi med Ferrarijem invseeno za mnoge presenetljiva. Bila naj bi skupna, a redko je zares tako. Razočarani Nemec bi rdečim odgovoril na najboljši način, če bi jim v skrajšani sezoni formule 1 po 13 letih prinesel naslov svetovnega prvaka in se poslovil kot šampion.Da se ta zgodba ne bo nadaljevala, je dala slutili kronologija Vettlovih letošnjih izjav. Začelo se je s »počutim sem del Ferrarijeve družine«; nadaljevalo z »dovolj je še časa, ne mudi se s podaljšanjem«; sledilo je »sem med najbolj izkušenimi dirkači, vendar še nisem star.«Ko je padla končna odločitev, pa je povedal: »Za najboljši rezultat morajo vse vpletene strani delovati v popolni harmoniji. Moštvo in jaz smo spoznali, da ni več skupne želje nadaljevati po tej poti. Finance niso igrale vloge.«Slednje mogoče ne drži povsem. Vettlu, ki je vse štiri naslove osvojil v obdobju 2010-2013 s tedaj dominantnim Red Bullom, naj bi ponudili kratkoročno pogodbo in dvetretjinsko znižanje 35-milijonske plače.»To ni bila lahka odločitev glede na Sebastianovo dirkaško in osebnostno vrednost,« je povedal šef moštva, človek, ki je dal priložnost, ta pa je v prejšnji sezoni zasenčil Vettla, ki mu v petih letih ni uspelo s Ferrarijem osvojiti naslova, četudi je imel konkurenčen avto in status številke 1.Kdo bo zamenjal Nemca? Svetovni prvakše ni podaljšal pogodbe s srebrnimi puščicami in nekateri omenjajo možnost, da bi ga Ferrari utegnil zvabiti v svoje vrste. Decembra lani so Italijani potrdil pogovore s šestkratnim prvakom. Mercedesova dolgoročna prihodnost v F1 je nejasna, s koncem leta moštvo zapušča šefHamiltona, ki želi doseči in preseči, bi naslov s Ferrarijem, torej že s tretjim moštvom, nesporno postavil za najuspešnejšega dirkača v zgodovini F1. Toda informacije iz Maranella dajejo prednostiz McLarna iniz Renaulta, nekateri tudi omenjajo Italijana(Alfa Romeo), kar bi bilo po okusu mnogih navijačev. Zadnji Italijan, ki je vozil ferrari, je billeta 2009, zadnji, ki je s ferrarijem zmagal, je billeta 1985.Kam bi pri 33 letih lahko šel Vettel, še vedno najmlajši svetovni prvak, ki bi mu ta naziv še lahko vzela Leclerc in Verstappen, a le, če bi zmagala še letos? K Mercedesu, če bi ga zapustil Hamilton, vsekakor. Nemcem bi bilo to všeč. Vrnitev k Red Bullu bi lepo zaokrožila njegovo kariero, tudi Honda ima nanj lepe spomine, toda Avstrijci in šefbi potem tvegali spopad egov s Verstappnom, na katerega stavijo dolgoročno. Pri McLarnu bi si težko privoščili njegovo plačo.Da bi se vozil v sredini kolone, ga gotovo ne mika. Še najbolj verjetno je, da bo rekel, dovolj je. Štirje naslovi ga postavljajo visoko, ob bok. Samo Schumi, Hamilton inih imajo več.»Kar se je dogajalo v zadnjih mesecih, nam je dalo misliti, katere stvari v življenju so zares pomembne. Vzel si bom nekaj časa zase in razmislil o prihodnosti. Ferrariju želim uspeh, ki si ga zasluži. Rad bi se zahvalil scuderii in tifozom za podporo. Moj kratkoročni cilj je mnogim čudovitim trenutkom dodati še kakšnega,« Vettlove besede namigujejo, da razmišlja tudi o možnosti, da bi volan obesil na klin.