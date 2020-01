Mrakova in Macarolova drugi na tekmi za svetovni pokal v Miamiju

Tina Mrak in Veronika Macarol. FOTO: Leon Vidic

FOTO: Leon Vidic

Najboljši slovenski jadralkiinsta na svetovnem pokalu v Miamiju v razredu 470 po osmih regatah in šestih dnevih tekmovanj osvojili drugo mesto s 33 točkami. Zmagali sta Francozinjiinevropski prvakinji sta zbrali 20 točk.Mrakova in Macarolova sta bili v Miamiju pred dvema letoma prvi, tedaj sta osvojili tudi evropski naslov in si priborili naziv najboljše ekipe v Sloveniji 2018. Tokrat sta si v olimpijskem letu drugo mesto zagotovili s prav tako drugim mestom v regati za medalje, ki sta jo dobili Lecointrejeva in Retornazova.Slednji sta z 18 točkami vodili tudi po sedmih regatah in petih dnevih tekmovanj, ko sta edini slovenski predstavnici na tekmovanju pristali na četrtem mestu (29 točk). Za tretjim mestom sta pred regato za medalje zaostajali le za točko. Predzadnji dan pokala so izpeljali le eno regato, v kateri sta bili Slovenki osmi.Z drugim mestom v sedmem plovu sta na skupno drugo mesto napredovali Grkinjiin(27 točk). Tretji sta bili Poljakinjiin, svetovni prvakinji izpred dveh let, ki sta zbrali 29 točk, točko več od Slovenk.Poljakinji sta bili v sedmi regati 12., ta izid pa se jima je kot njun najslabši črtal iz skupnega seštevka. Na petem mestu sta bili Italijankiin, ki sta prav tako kot Mrakova in Macarolova osvojili 29 točk."Regata za medalje bo zelo pestra, več posadk je zelo blizu po to točkah, tako da je še vse odprto," sta pred finalom sporočili Mrakova in Macarolova. Finalni del nastopa v Miamiju sta opravili z odliko. V cilj sta prišli drugi, takoj za Lecointrejevo in Retornazovo.Na skupno tretje mesto sta s tretjim mestom v zadnjem plovu napredovali Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar, ki sta s 34 točkami le za točko zaostali za Slovenkama. Četrti sta bili Elena Berta in Bianca Caruso, peti pa Maria Bozi in Rafailina Klonaridou, obe posadki sta zbrali po 41 točk.Po osmem in četrtem mestu v uvodnih plovih sta bili Mrakova in Macarolova po prvem dnevu četrti, že tedaj pa sta povedli Camille Lecointre in Aloise Retornaz. Dobili sta namreč prvi regati, poleg regate za medalje, ki šteje dvojno, pa sta Francozinji zmagali še dvakrat, torej skupaj petkrat. Zabeležili pa sta še v drugem delu še peto in deveto mesto.Francozinji sta edini resen spodrsljaj naredili v tretji regati, prvi v drugem dnevu, ko sta bili med štirimi posadkami, ki so prehitro startale. Pred uradnim začetkom tretje regate sta bili prek startne črte tudi Mrakova in Macarolova.Ta tretji plov pokala sta sicer končali na 12. mestu, kar bi se jima v vsakem primeru odbilo kot najslabši rezultat iz končnega zbira točk. V četrti regati sta nato v cilj prijadrali kot šesti in dan sklenili na skupnem sedmem mestu.Tretji dan tekmovanja sta zasedli drugo in prvo mesto ter se v skupnem seštevku prebili na tretje. Tam sta ostali tudi po četrtem dnevu, ko v morju pred Miamijem zaradi spremenljivega vetra in neurja ni bila izpeljana nobena regata v tem razredu.Po četrtem mestu pred regato za medalje, ki so jo v razredu 470 izpeljali prvo med vsemi ob devetih zjutraj po lokalnem času, pa sta Slovenki napredovali tik pod vrh na zmagovalni oder.V zalivu Biscayne je v razredu 470 nastopilo vsega 16 posadk iz 11 držav. Tudi v drugih razredih je bila udeležba številčno skromna glede na druga tekmovanja, skupaj je v sedmih disciplinah tekmovalo 182 jadralcev in jadralk iz 45 držav.Ob Mrakovi in Macarolovi je bila v Miamiju, kjer sta bili Slovenki lani šesti, večina najboljših posadk razreda 470. Manjkali pa sta vodilni s svetovne lestvice in olimpijska zmagovalka Britanka Hannah Mills ter njena v zadnjih treh sezonah nova flokistka Eilidh McIntyre. Lani sta bili Britanki v japonski Enoshimi najboljši tudi na svetovnem prvenstvu.