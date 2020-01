Mrknili, zato so ostali brez dežele vzhajajočega sonca

Tako blizu, tako daleč

Slovenija : Francija 2:3 (13, 22, -14, -21, -9) Max-Schmeling-Halle, gledalcev 3174, sodnika Gerothodoros (Gr) in Maroszek (Pol).

Slovenija: Slovenija: T. Štern 20, Pajenk 7, Kozamernik 6, Gasparini 3, Vinčić 3, Štalekar, Klobučar (L), Kovačič (L), Ž. Štern, Videčnik, Ropret, Urnaut 14, Čebulj 13, Možič. Francija: Grebennikov (L), Patry 22, Toniutti, Tillie 2, Lyneel (L), N'Gapeth 18, Le Roux, Brizard 7, Winkelmuller, Le Goff 11, Bultor, Louati 11, Chinenyeze 8, Carle.

Berlin – Olimpijska pojedina z galskim petelinom je bila že pripravljena, a se je vse izjalovilo. Slovenski odbojkarji so v polfinalu kvalifikacij za olimpijske igre po vodstvu z 2:0 s Francozi izgubili naslednje tri nize in njihove sanje o nastopu v Tokiu so se razblinile.Začelo se je reaktivno,insta v napadu zabila, kapetanpa je za 3:0 dosegel asa iz začetnega udarca. Nekaj je bilo seveda gotovo, slovenski pristop in igra sta bila najbolj navita doslej v nemški prestolnici. Po slovenskem bloku in francoski nošeni žogi so varovancicelo povedli s 15:6. Vse je bilo pospešeno v primerjavi s tekmami proti Belgiji, Nemčiji in Češki, udaren začetni udarec, hitrost izvedbe v napadu, tudi obramba je bila, kot da je v življenju vse odvisno le od nje. In je bilo odvisno, slovenski fantje so bili v prvem nizu obrambno na drugem planetu, Francozi pa kot izgubljeni v vesolju.Pa kaj bi besedičili, natančni podatki povedo vse: slovenski napad v uvodnem nizu je bil 57-odstotno uspešen, francoski le 23-odstotno. Tudi drugi niz je prinesel rapsodijo v (slovenskem) modrem pod udarno palico dirigenta Tončka Šterna, čeprav so se tudi galski petelini zavedli, da bi morali že zdavnaj odbojkarsko kikirikati. Slovenski odbojkarji pa so tudi miselno prelisičili Francoze, nekaj točk so dosegli po premišljeno plasiranih udarcih. Le Tonček Štern ni razmišljal, on je v napadu udaril na polno. Tudi za piko na i v drugem nizu na 25:22. Statistično je po drugem nizu v oči zbodel podatek, da izbranci Laurenta Tillieja niso vpisali nobenega uspešnega bloka, Giulianijevi fantje pa štiri.Sredi tretjega niza je nastopil slovenski mrk, francoske zaporedne točke, galski petelini so zamenjali podajalca, so pri slovenske vodstvu z 10:8 kar deževale, usoda niza je bila zapečatena. Kot da bi Francozi prečitali slovensko igro v napadu, tudi njihovi bloki so kar padali, v tretjem in četrtem nizu skupaj kar štirinajst. Zvezdnikpa je imel sicer mešan popoldan. Odločal je peti niz, Slovenci so slabo sprejemali in v finale je zajadrala Francija.»V tretjem nizu ob odličnem sprejemu nismo delali sideoutov, Francoze smo vrnili v igro in v življenje. To so maksimalno izrabili, okrepili so tudi servis. Lahko nam je žal te priložnosti, po dveh fantastičnih nizih ne bi smeli dopustiti zasuka, malce nam je morebiti zmanjkalo tudi energije,« je menil. »Razliko je naredil podajalec Antoine Brizard, ki je v tretjem nizu vstopil v igro, odlično je umiril igro in delil žoge. Ker je odličen bloker, tudi ni bilo več luknje v bloku, tudi odličen server je. Rezultatsko smo dobro začeli vse nize, Francozi pa ti ne dajo dosti priložnosti, da se odlepiš. Kar smo naredili prva dva niza, je bilo nerealno, namreč to, da bodo oni igrali tako slabo, sami pa da bomo tako dobro odigrali še v tretjem nizu. Spet pa ne bi smeli tako pasti, bolj mirni bi morali biti, malce smo izgubili glave. To je moje največje razočaranje v reprezentančni karieri do zdaj. Vodiš z 2:0, tako blizu si finala, nikoli nismo bili na olimpijskih igrah, pa tako daleč. Za nekatere je bila to zadnja priložnost,« je še dodal slovenski podajalec.»Prva dva niza smo odigrali popolno, težko je igrati vso tekmo tako. Francozi so odgovorili vrhunsko, tudi tretji niz smo pritiskali na njih, a se niso dali. Sami smo bili tudi malce nepotrpežljivi. Nimamo za kaj biti jezni, le razočarani smo lahko. Dali pa smo svoj maksimum,« je omenil prosti igralec. »V prvih dveh nizih nismo imeli rešitev v napadu, Slovenci pa so bili odlični v obrambi. A z menjavami smo zasukali potek, igrali smo s srcem, to je prava ekipna zmaga,« pa je navrgel francoski podajalec