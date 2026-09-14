Mrzla grška prha za zaspane Slovence

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Modeni (Ita) igrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabia Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko v dvorani PalaPanini tokrat izgubili Grčijo z 1:3 (-18, 19, -23, -20). V sredo ob 21.00 bodo igrali proti Češki.

Trikratni evropski podprvaki, ki branijo bron, so na tem turnirju prvič pokleknili. Trdoživi Grki, bronasti na EP kar krepko oddaljenega leta 1987, so bili premočan tekmec in predvsem delali manj napak. Slovenski odbojkarji so zgolj pri servisu naredili 26 napak, tudi drugi elementi igre niso šli po načrtih, tako da bodo morali nove točke loviti v sredo s Čehi in v četrtek s favorizirano Italijo.

V slovenski vrsti je bil z 20 točkami najboljši Nik Mujanović, 16 jih je dodal Rok Možič. Pri Grkih je Dimitrios Muhlias dosegel 12 točk.

»Grki so nam odčitali lekcijo. Igrali so dobro, pametno in zasluženo zmagali. Naša igra ni bila kakovostna, obenem nismo izkoristili svojih priložnosti. Ko ne igraš kakovostno, lahko izgubiš proti vsaki ekipi. Prvenstvo pa je še dolgo, tako da gremo naprej,« je za TV Slovenija povedal kapetan Tine Urnaut.

Jani Kovačič pa je dodal: »Na igrišču nismo bili pravi, ni bilo energije, kakovosti. Dogajalo se je že, da smo imeli spodrsljaje v skupini, zgleda, da jih moramo imeti, da potem igramo tako, kot moramo. Naslednja tekma je s Češko in nanjo se moramo čim bolje pripraviti.«