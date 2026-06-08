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Drugo

Mujanović dobil sanjsko ponudbo, izzval bo tudi Možiča

Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović bo v prihodnji sezoni znova igral v elitni italijanski ligi.
Nik Mujanović bo igral med italijansko elito. Foto Volleyballworld
Galerija
Nik Mujanović bo igral med italijansko elito. Foto Volleyballworld
N. Gr.
8. 6. 2026 | 11:53
8. 6. 2026 | 11:56
2:38
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Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović se po francoski izkušnji vrača v Italijo. V sezoni 2026/27 bo igral za Valso Group Modeno, s katero ga čakajo nastopi v serie A1 in evropskem pokalu CEV Challenge.

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Enaindvajsetletni korektor je pred novim klubskim izzivom trenutno z reprezentanco na Kitajskem, kjer bo Slovenija med 10. in 14. junijem začela nastope v ligi narodov. Mujanović je prve članske korake naredil pri kamniškem Calcit Volleyju, v tujino pa se je podal v sezoni 2023/24, ko je oblekel dres italijanske Monze.

Po prvi italijanski izkušnji je sledilo francosko poglavje. V sezoni 2024/25 je igral za Paris Volley, nato v končnici še za Stade Poitevin, nazadnje pa je nase opozoril pri Toursu. Z njim je osvojil francoski superpokal, prvenstvo končal na tretjem mestu, nato pa sprejel ponudbo Modene, enega najbolj znanih italijanskih odbojkarskih klubov.

»V tujini sem zdaj že kar nekaj časa in zanimivo je, kako hitro je vse skupaj minilo. Rekel bi, da sem od prvega nastopa v reprezentanci pa do zdaj že precej dozorel. Vedno skušam delati na sebi, saj mislim, da je to zelo pomembno – tudi izven odbojke. Mislim, da sem na tej poti prišel že relativno daleč, da sem bolj odrasla, bolj zrela oseba,« je povedal Mujanović.

Selektor Fabio Soli zaenkrat še nekoliko skriva, kako bo uporabil Nika Mujanovića. Preizkušal je tudi postavo z dvema korektorjema. Foto Aleš Oblak
Selektor Fabio Soli zaenkrat še nekoliko skriva, kako bo uporabil Nika Mujanovića. Preizkušal je tudi postavo z dvema korektorjema. Foto Aleš Oblak

V Modeni ga čaka drugačna vloga kot ob prvem prihodu v italijansko prvenstvo. V novi sezoni bo bil bitke tudi z Rokom Možičem, ki je eden od nosilcev igre pri Veroni.

»Zelo, zelo sem navdušen tudi nad novo pogodbo, nad to novo priložnostjo, ki sem jo dobil v Modeni. Po pravici povedano nisem pričakoval, da bom tako hitro prišel nazaj v Italijo, v italijansko prvenstvo in da bo to še v precej drugačni vlogi, kot sem jo imel v Monzi. Prepričan sem, da bo dobro in kot rečem pred vsako novo sezono – čakajo me novi izzivi, nova ekipa, novo vodstvo in malo spremembe. Bo zanimivo in se zelo veselim.«

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