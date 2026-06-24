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Drugo

Mujanović in Štern začela, tribune dokončale: zmaga je ostala v Stožicah

Slovenski odbojkarji so za uvod v domači turnir lige narodov premagali Kanado s 3:1 in osvojili pomembne tri točke.
Tudi Nik Mujanović je odigral vrhunsko tekmo. FOTO: VNL
Galerija
Tudi Nik Mujanović je odigral vrhunsko tekmo. FOTO: VNL
Nejc Grilc
24. 6. 2026 | 22:38
24. 6. 2026 | 23:16
5:36
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Slovenski ljubitelji vrhunske odbojke so že prvi dan turnirja v Stožicah lahko prišli na svoj račun. Presenetljivi zmagi Ukrajine nad Brazilijo in Bolgarije nad Italijo je sledil še trd večerni dvoboj Slovenije z žilavo Kanado, ki pa na koncu le ni bila kos razigranim Slovencem, ki so leteli na krilih bučne podpore skoraj 7000 gledalcev na tribunah osrednje slovenske arene. Ob zmagi s 3:1 je bil najbolj razigran Tonček Štern s 23 točkami, znova je bila v ospredju tudi dolga slovenska klop, s katero je selektor Fabio Soli uspel držati visok ritem igre. Jutri zvečer (20.30) Slovence čaka dvoboj z izvrstnimi Bolgari, morda najtežji ta teden.

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Tega, kar sledi v Stožicah, slovenska odbojka še ni videla

1. niz: Slovenija - Kanada 25:23

Slovenija je tekmo v glasnih Stožicah začela s Tončkom Šternom in Nikom Mujanovićem v igri, manjkal ni niti kapetan Tine Urnaut, Rok Možič se je preselil na klop, prvi organizator igre je bil Uroš Planinšič. 

FOTO: VNL
FOTO: VNL

Po izenačenem začetku tekme so se Kanadčani odlepili in pri 18:14 je Slovencem že tekla voda v grlo. Selektor Soli je poizkušal z menjavami in našel postavo, ki je vendarle ustavila dober kanadski napad (Najdič in Možič sta okrepila blok) in predvsem prebila obrambo, ki je bila na trenutke skoraj neverjetno uspešna.

Do končnice niza so Slovenci uspeli izenačiti in z mirnimi živci so prišli do vodstva z 1:0, niz so zaključili pri 25:23. 

2. niz: 23:25

V drugem nizu se je Soli vrnil k začetni postavi, visoki Sho pa je Slovencem še naprej delal preglavice. Kanadčani so v obrambi s tal pobirali mogoče in nemogoče žoge, niz pa se je odvijal po že znanem receptu: vodstvo Kanadčanov in potem trnova pot ter hud boj Slovencev, ki so se poskušali vrniti v igro. Ko je pri 20:22 Tine Urnaut za las zgrešil paralelo ob levi avt črti, je bil niz odločen in Kanadčani so izenačili na 1:1. 

3. niz: 25:20

Slika na igrišču je bila v tretjem nizu zasukana, Slovenci so bili tisti, ki so ves čas ohranjali nekaj točk prednosti. Tudi v igro Kanadčanov se je prikradlo nekaj napak, Soli je sredi niza za nekaj točk Urnauta poklical na klop in v igro poslal Možiča, kar se je izkazalo za dobro potezo. Alen Pajenk je nanizal tri dragocene točke, tudi lep prvi tempo za 23:20 in Slovenci prednosti niso več zapravili. Mujanović je z diagonalo z leve strani povišal na 24:20 in Stožice so bile na nogah, v odličnem vzdušju pa je Tonček Štern z asom dokončal delo za zmago v nizu in vodstvo z 2:1. V Stožicah je zavrelo, tribune so bile zelo glasne.

Pred tekmo so se s petjem himne izkazali tudi otroci. Kasneje so za zabavo poskrbeli tako harmonikarji kot folklorni plesalci, slovenski večer je upravičil svoj naziv. FOTO: VNL
Pred tekmo so se s petjem himne izkazali tudi otroci. Kasneje so za zabavo poskrbeli tako harmonikarji kot folklorni plesalci, slovenski večer je upravičil svoj naziv. FOTO: VNL

4. niz: 25:22

Prikazano v četrtem nizu je lahko opozorilo za vse slovenske tekmece. Ko se je po znova nekoliko hladnem začetku domača vrsta razletela, je »pokalo« z vseh strani: Pajenk je s hitrimi zabijanji eden najboljših blokerjev na svetu v tej prvini, Štern in Mujanović sta po korektorsko nekaj težkih točk rešila na silo, kar niso pospravili drugi, je v tla prilepil zelo motivirani Možič. Zaostanek točke so hitro spremenili v vodstvo s 15:12 in Kanadčani so se morali odzvati z minuto odmora.

Reakcija s klopi gostov je obrodila sadove, moštvo iz države gostiteljice nogometnega SP je prišlo do izenačenja na 16 in Soli je bil na vrsti, da poskuša umiriti svoje varovance. Tudi Italijanu je uspelo in po dolgi akciji je Kozamernik na mreži priigral vodstvo z 21:20. Kanadčanom so popustili živci in z obeh klopi je prišlo do hude krvi, Možič se je spustil v redko videni besedni dovboj z Wasenaarjem, ki je naposled le še podžgal Slovence. Tonček je udaril po bloku in v avt za 22:21, Pajenk je na mreži udaril za 23:21 in Stožice so bile znova na nogah.

FOTO: VNL
FOTO: VNL

Po še enem vrhunskem zabijanju Mujanovića je imela Slovenija na voljo dve zaključni žogi, Mujo se je preselil še na servis, a ga je vzdušje poneslo in poslal je malo predolgo žogo. Oddolžil se je z dobrim sprejemom servisa, tekmo pa je zaključil kdo drug kot kapetan Urnaut. V Stožicah se je začelo pravo rajanje, ki bo trajalo še nekaj časa.

Repriza finala SP Bolgarom

Turnir v slovenski prestolnici je odprl dvoboj Bolgarije in Italije, ponovitev lanskega finala svetovnega prvenstva na Filipinih. Bolgari so se Italijanom oddolžili za takratni poraz in slavili s 3:2 (-18, 20, 23, -19, 9). To je bila njihova tretja zmaga v ligi narodov, Italija je doživela drugi poraz, obe ekipi sta zdaj pri izkupičku 3-2.vV drugi tekmi v Stožicah je sledilo novo presenečenje. Ukrajina je s 3:1 (27, -22, 22, 21) premagala doslej še neporaženo Brazilijo in vpisala tretjo zmago v letošnji ligi narodov.

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odbojkaliga narodovslovenska odbojkarska reprezentancaTine UrnautRok MožičNik Mujanović

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