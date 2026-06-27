Mujo bi bil arhitekt, skrivnost junaka se skriva v proteinskih ploščicah

Domači turnir lige narodov so slovenski odbojkarji pričakovali zdravi, na začetku poletja še dovolj sveži in dobro razpoloženi tudi za nekaj bolj sproščenih trenutkov, preden se je turnir v Stožicah z zmago proti začel zares. Rok Možič, Nik Mujanović, Alen Pajenk in Jan Kozamernik so odškrtnili vrata v slačilnico in pokazali obraz, ki med zagrizenim bojem na odbojkarskem parketu ostane skrit.

»Ni dvoma, da je najbolj raztresen Nik Mujanović, v ponedeljek denimo bi morali vsi s seboj imeti potni list, a ga je pozabil doma. Dan pred tem je pozabil hlače,« je soigralca zbadal Jan Kozamernik, Mujanović pa je odvrnil: »Nisem pozabil na potni list, le odločil sem se, da ga ne bom vzel.« Dolgolasi korektor in po potrebi sprejemalec, ki hitro postaja udarno orožje izbrane vrste, je »lik posebne sorte«, z dobrovoljnimi zbadljivkami soigralcev pa se novopečeni igralec Modene ne ukvarja. »Odbojka je najboljši šport na svetu, če je ne bi igral, pa bi bil najbrž arhitekt, morda tudi umetnik,« je odkril v pogovoru z Dejanom Vinčićem, ki se je za nekaj minut vrnil v vlogo organizatorja – tokrat ne igre, temveč pogovora z nekdanjimi soigralci.