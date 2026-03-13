Na Arabskem polotoku aprila brez dirkanja

Aprilskih dirk formule 1 v Bahrajnu in Savdski Arabiji zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ne bo, nemška tiskovna agencija dpa povzema televizijo Sky.

Vodstvo formule 1 odpovedi dirk uradno doslej ni potrdilo, a naj bi bili pri Skyju dobro informirani, saj so nosilci televizijskih pravic tekmovanja. Mediji pa namigujejo, da naj bi F1 novico potrdila že ob robu tekme konec tedna na Kitajskem.

Dirka v Bahrajnu je v koledarju 12. aprila, teden dni kasneje pa bi se morali bolidi zapeljati na dirkališču v Džedi.

Zaenkrat nadomestna prizorišča niso predvidena, za dirkače pa to pomeni pettedenski premor med dirko 29. marca na Japonskem in nadaljevanjem 3. maja v Miamiju.

Formula 1 se bo, če bo v regiji zavladal mir, na Arabski polotok vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dabiju.