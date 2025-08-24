Na Balaton parku sedmica Marca Marqueza

Španec Marc Marquez je zmagovalec dirke za veliko nagrado Madžarske v svetovnem prvenstvu motociklizma. Na novi stezi v Balaton parku je prepričljivo ugnal tekmece in še sedmi zaporedni dirkaški konec tedna vknjižil zmagi tako v sprintu kot na klasični dirki. Drugo mesto je pripadlo Špancu Pedru Acosti, tretje pa Italijanu Marcu Bezzecchiju.

Osemkratni svetovni prvak še naprej blesti v sezoni, v kateri je zbral že 455 točk. Po težavah svojih najbližjih tekmecev, brata Alexa Marqueza (Gresini Ducati) in Italijana Francesca Bagnaie (Ducati), je prednost v seštevku izrazito povišal.

Startal sicer ni najbolj prepričljivo, v drugem ovinku pa je skoraj s steze odnesel vodilnega Marca Bezzecchija (Aprilia). Padel je na tretje mesto, se umiril, nato pa hitro prišel nazaj na čelo dirke.

Devetnajst krogov pred koncem je prvič poskusil prehiteti Bezzecchija, a mu to nekajkrat ni uspelo, štiri kroge kasneje pa je pripravil boljši napad, se odpeljal mimo Italijana ter si hitro privozil večjo prednost.

V ozadju je potekal predvsem boj za ostali mesti na stopničkah. Bezzecchi je malce popustil, kar je izkoristil Španec Pedro Acosta (KTM) in si zagotovil drugo mesto ter druge stopničke v sezoni.

Tretje je zadržal Bezzecchi, medtem ko je najboljšo predstavo v sezoni prikazal svetovni prvak Jorge Martin. Španec, ki je zaradi številnih poškodb in padcev izpustil deset dirkaških koncev tedna, je predvsem v drugem delu današnje preizkušnje pridobival in na koncu zasedel četrto mesto.

Marc Marquez je ciljno črto prečkal več sekund pred tekmeci za deseto klasično zmago v sezoni in sedmo zaporedno, ob tem je zbral tudi že 13 sprinterskih zmag po 14 dirkah. Skupno je bila to že 98. zmaga za Marca Marqueza in 72. v kraljevskem razredu motoGP.

V skupnem seštevku ima po novem 175 točk naskoka pred bratom Alexom Marquezom, za katerim je slab konec tedna v Balaton Parku. Danes je v prvem krogu padel in na koncu osvojil le peščico točk za 14. mesto. Tretjeuvrščeni Bagnaia je bil danes deveti, zaostanek za vodilnim v seštevku pa znaša že 227 točk.

Do konca sezone je ostalo še osem dirk, s tem pa je na voljo le še 296 točk. Naslednja preizkušnja bo v Barceloni za VN Katalonije 7. septembra.