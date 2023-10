Na carski poti do uresničitve golfskih sanj

V nadaljevanju preberite:

Avgusta je dopolnila 19 let, letos igra najboljši golf v karieri. Minuli konec tedna se je v Trevisu še drugič letos pomerila v konkurenci poklicnih igralk v seriji Let Access in navdušila s 24. mestom. Pred tem je dosegla rekord na igrišču na Ptuju. S 66 udarci na 18 luknjah, torej petimi udarci pod parom igrišča, je celo za udarec presegla dosežek olimpijke Pie Babnik, ki je že uveljavljena na svetovni profesionalni sceni.

»Oče mi je že v rosnih otroških letih podal v roke palico za golf. Prvih tekem sem se udeležila pri desetih letih, pri 12 pa sem začela redno trenirati in tekmovati. Vadila sem tudi petkrat na teden, do prvega rezultatskega vzpona pa je prišlo leta 2019, ko sem v 1. letniku športne gimnazije še resneje pristopila temu športu. Sprva je bilo res težko, saj se je v šoli nabralo precej obveznosti, sama pa nisem hotela izpustiti nobenega treninga. Moja prednost je, da se znam dobro organizirati, če je bilo treba, sem žrtvovala tudi kakšno uro spanja, samo da nista trpela šola ali golf,« je dosedanje kombiniranje športa in šole opisala maturantka športne gimnazije.