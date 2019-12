Na dopinški kontroli padel tudi zmagovalec dirke v motoGP

Ljubljana – Mednarodna motociklistična zveza (FIM) je suspendirala Andreo Iannoneja. Italijanski motorist, ki že vrsto let tekmuje v motoGP, je namreč padel na dopinški kontroli.



Iannoneju so pozitivni vzorec urina, v katerem so našli sledi anaboličnega steroida, vzeli 3. novembra po dirki za svetovno prvenstvo v Sepangu, na kateri je sicer odstopil. Zaradi suspenza se 30-letni dirkač iz Vasta, ki leži dobrih 150 kilometrov vzhodno od Rima, do nadaljnjega ne sme udeležiti nobene dirke.



Kaj to pomeni za njegovo prihodnost, še ni znano. Lahko sicer zahteva še pregled vzorca B. V letošnji sezoni je Iannone, ki se lahko pohvali tudi z eno zmago v kraljevskem razredu (pred tremi leti jo je z Ducatijem dosegel v Spielbergu), med elito branil barve Aprilie, s katero je osvojil 43 točk in v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo končal na 16. mestu.