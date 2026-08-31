Na dosegu roke tudi zmaga, Sloveniji je ostal vsaj dober vtis

Slovenska ženska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Turčiji izpolnila cilj in se uvrstila v osmino finala, nato pa ostala brez nagrade in skalpa Nizozemk, ki bi tokrat z igrišča lahko odšle tudi poklapane. Slovenija se je vrnila po zaostanku z 1:2 v nizih in izsilila podaljšan peti niz, v katerem so nosilke brona z zadnjega EP tudi nekoliko srečno premagale varovanke Alessandra Oreficeja, ki Carigradu mahajo v slovo.

Na tem evropskem prvenstvu je slovenska izbrana vrsta pokazala pravi karakter, četudi igra na trenutke ni bila na ravni, ki so jo v tem poletju že kazale. Predvsem to velja za naturalizirano zvezdnico Nene Sillah, ki se je trudila, a nikakor ni prišla do prave rešitve v napadu. Hiter zaostanek z 1:0 v nizih so odbojkarice izničile, v tretjem so imele pri 20:22 lepo priložnost za zmago, a so se jim nekoliko zatresle roke.

Nato so v maratonskem četrtem nizu izsilile zmago in podaljšan peti niz, kjer pa je zvezdniška Nizozemska unovčila izkušnje in naposled strla odpor žilavih Slovenk. Najbolj razigrana je bila tokrat odlična Lorena Lorber Fijok, vse pohvale za pogumno igro si zasluži tudi 20-letna Maša Pucelj, na koncu pa je le kakšen odbojk žoge v slovensko prid in morda nekaj zbranosti pri zaključkih zmanjkalo, da bi se Slovenija veselila presenečenja in uvrstitve med osem najboljših.

Za prikazano v Turčiji si zaslužijo visoko oceno. Foto Aleš Oblak

Dolgo poletje, ki se je začelo z uspehom v evropski ligi in srebrno kolajno, nadaljevalo pa z dobro igro na EP, se zdaj za reprezentanco končuje. Slovenske igralke bodo v naslednjih tednih stiskale pesti tudi za moško reprezentanco, ki prihodnji teden začenja obrambo evropskega brona iz Rima 2023.

Slovenija – Nizozemska 2:3 (18:25, 25:19, 21:25, 31:29, 9:15)