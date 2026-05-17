Na Everestu še ni zmanjkalo rekordov, padla sta kar dva

Nepalska alpinista Kami Rita Šerpa in Lhakpa Šerpa sta na Everestu postavila nova rekorda. Kami Rita je vrh najvišje gore sveta dosegel že 32., Lhakpa pa 11. v karieri, s čimer je še utrdila rekord med ženskami. Nepalski oddelek za turizem je njuna vzpona označil za nov mejnik v zgodovini tamkajšnjega gorništva.

Kami Rita je na 8849 metrov visoki vrh prvič stopil leta 1994, odtlej pa je Everest osvojil skoraj vsako leto. Tokrat je vrh dosegel v nedeljo, 17. maja 2026, ob 10.12 po lokalnem času, med vodenjem odprave podjetja 14 Peaks Expedition. Že po prejšnjih rekordih je poudarjal, da rekordov nikoli ni načrtoval, saj je plezanje zanj predvsem delo.

Rekorder na vzpone gleda predvsem kot na službo. Foto Purnima Shrestha/Reuters

Izjemen dosežek je uspel tudi Lhakpi, ki je Everest prvič osvojila leta 2000 ter postala prva Nepalka na vrhu sveta. Z enajstim uspešnim vzponom je znova izboljšala lasten rekord. Oba rekorderja pripadata ljudstvu Šerp, ki ima v himalajskem alpinizmu osrednjo vlogo, predvsem pri vodenju odprav ter zagotavljanju njihove varnosti.

Rekorda prihajata v času, ko Nepal beleži novo zelo živahno sezono na Everestu. Oblasti so za leto 2026 izdale 492 dovoljenj za vzpon, kar znova odpira vprašanja o množičnosti odprav, varnosti na gori ter obremenitvi ozkih vremenskih oken za zaključni napad na vrh. Najvišjo goro sveta sta kot prva leta 1953 osvojila Edmund Hillary in Tenzing Norgay Šerpa.