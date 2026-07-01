Na Gran Canarii še dvakrat zadonela Zdravljica, tudi po zaslugi mlade harfistke

Za slovensko zastopstvo je bil danes na kadetskem evropskem prvenstvu v judu (do 18 let), ki ga gosti Gran Canaria, zgodovinski dan. Na prizorišču je namreč po zaslugi Neže Hladnik (do 70 kg) in Aleksa Krivca (do 81 kg) kar dvakrat zadonela Zdravljica.

Hladnikova, ki si je na nedavnem članskem državnem prvenstvu izbojevala srebrno kolajno v kategoriji do 78 kilogramov, je na poti do svojega doslej največjega uspeha ugnala Francozinjo Alexandro Geoffroy, Litovko Viktorijo Ragauskaite, Poljakinjo Dominiko Watroba, Avstrijko Selino Wögerer in v zaključnem obračunu še Ukrajinko Diano Samoiljuk.

Neža Hladnik (druga z leve) je nova kadetska evropska prvakinja v kategoriji do 70 kilogramov. FOTO: EJU

Ob nadarjeni judoistki kluba Z'dežele Sankaku, ki – mimogrede – igra tudi harfo, se je na najvišjo stopnico zmagovalnega odra povzpel tudi Krivec. Mladi član JK Slovenj Gradec je prav tako nanizal pet zmag: boljši je bil od Ukrajinca Ilije Šveca, Slovaka Michala Ciburja, Armenca Davita Julhakjana, Azerbajdžanca Ajhana Hasanlija in v finalu še od Italijana Cristiana Parisija.

Slovenska reprezentanca se tako vrača domov s štirimi kolajnami, od tega tremi zlatimi in eno srebrno, s katerimi je bila najuspešnejša država na tem prvenstvu. Včeraj si je zlato lovoriko izbojevala tudi Ilarija Tsurkan (do 63 kg), njen podvig pa je dopolnila srebrna Zarja Mastnak (do 57 kg).

Blizu odličju je bil tudi Maks Čebulj, ki je v kategoriji do 81 kilogramov zasedel peto mesto, Val Berglez Kos (do 90 kg) in Gal Frangež (nad 90 kg) pa sta pristala na sedmih mestih.