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Drugo

Na Gran Canarii še dvakrat zadonela Zdravljica, tudi po zaslugi mlade harfistke

Na prvenstvu stare celine za judoiste in judoistke do 18 let v Španiji sta z zlatima lovorikama zablestela Neža Hladnik in Aleks Krivec.
Aleks Krivec se je takole veselil svojega doslej največjega uspeha. FOTO: EJU
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Aleks Krivec se je takole veselil svojega doslej največjega uspeha. FOTO: EJU
Miha Šimnovec
1. 7. 2026 | 20:17
1. 7. 2026 | 20:39
2:00
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Za slovensko zastopstvo je bil danes na kadetskem evropskem prvenstvu v judu (do 18 let), ki ga gosti Gran Canaria, zgodovinski dan. Na prizorišču je namreč po zaslugi Neže Hladnik (do 70 kg) in Aleksa Krivca (do 81 kg) kar dvakrat zadonela Zdravljica.

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Hladnikova, ki si je na nedavnem članskem državnem prvenstvu izbojevala srebrno kolajno v kategoriji do 78 kilogramov, je na poti do svojega doslej največjega uspeha ugnala Francozinjo Alexandro Geoffroy, Litovko Viktorijo Ragauskaite, Poljakinjo Dominiko Watroba, Avstrijko Selino Wögerer in v zaključnem obračunu še Ukrajinko Diano Samoiljuk.

Neža Hladnik (druga z leve) je nova kadetska evropska prvakinja v kategoriji do 70 kilogramov. FOTO: EJU
Neža Hladnik (druga z leve) je nova kadetska evropska prvakinja v kategoriji do 70 kilogramov. FOTO: EJU

Ob nadarjeni judoistki kluba Z'dežele Sankaku, ki – mimogrede – igra tudi harfo, se je na najvišjo stopnico zmagovalnega odra povzpel tudi Krivec. Mladi član JK Slovenj Gradec je prav tako nanizal pet zmag: boljši je bil od Ukrajinca Ilije Šveca, Slovaka Michala Ciburja, Armenca Davita Julhakjana, Azerbajdžanca Ajhana Hasanlija in v finalu še od Italijana Cristiana Parisija.

Slovenska reprezentanca se tako vrača domov s štirimi kolajnami, od tega tremi zlatimi in eno srebrno, s katerimi je bila najuspešnejša država na tem prvenstvu. Včeraj si je zlato lovoriko izbojevala tudi Ilarija Tsurkan (do 63 kg), njen podvig pa je dopolnila srebrna Zarja Mastnak (do 57 kg).

Blizu odličju je bil tudi Maks Čebulj, ki je v kategoriji do 81 kilogramov zasedel peto mesto, Val Berglez Kos (do 90 kg) in Gal Frangež (nad 90 kg) pa sta pristala na sedmih mestih.

 

 

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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