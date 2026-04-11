Na Hrvaškem skoraj več Slovencev kot v Planici, v vodstvu Belgijec

Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) vodi po sobotni etapi relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Na drugem mestu je zdaj Japonec Takamoto Katsuta (Toyota). Neuville je vodstvo danes prevzel po smoli tekmecev v toyotah; tako vodilni v petek, Finec Sami Pajari, kot Katsuta sta večkrat predrla pnevmatike in izgubila veliko časa.

Že v petek sta odstopila vodilni v svetovnem prvenstvu, Valižan Elfyn Evans (Toyota), pa tudi drugi v seštevku sezone, Šved Oliver Solberg (Toyota). Današnji razplet je Neuvilla potisnil na vrh relija na Hrvaškem, ki poteka na Reki in okolici, ima pa že lepo prednost. Pred Japoncem že minuto in 14 sekund, še pol minute več pa pred Pajarijem.

Ključni trenutek je bil danes na 14. »brzincu«, ko je Pajari zaradi menjave pnevmatike ustavil dirkalnik. Namesto s prednostjo 12 sekund je nadaljeval z minuto in pol zaostanka. Katsuta je v isti hitrostni preizkušnji tudi imel težave s pnevmatiko, a je lahko nadaljeval vožnjo, tako da je izgubil manj časa.

»Ta konec tedna se je vse 'poklopilo'. Že od začetka se počutim bolje kot na drugih relijih. Razmere so zelo zahtevne, ampak imam dober ritem, dobro se počutim v dirkalniku in uživam,« je vodilnega Neuvilla povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Manj uspešen je bil drugi voznik hyundaija, Francoz Adrien Fourmaux, ki je zletel s ceste in odstopil. Drugi najvišjeuvrščeni dirkač te ekipe je tako zdaj Novozelandec Hayden Paddon, ki pa ima že skoraj tri minute in pol zaostanka in nima več realnih možnosti za preboj med prve tri. Na petem mestu pa je Francoz Yohan Rossel, ki z dirkalnikom Lancia nastopa v konkurenci rally2. Reli se bo nadaljeval in končal v nedeljo, ko bodo na vrsti še zadnje štiri hitrostne preizkušnje v Novem Vinodolskem in Senju, cilj bo v Opatiji.