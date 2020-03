Na Japonskem večina ne verjame, da se bodo OI začele julija

Tokio - Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo v torek in sredo izvedel različne telefonske konference glede vpliva pandemije novega koronavirusa na izvedbo letošnjih olimpijskih iger v Tokiu, ki bi se morale začeti 24. julija.



Medtem ko pri Moku vztrajno trdijo, da se pripravljajo na izvedbo po prvotnem programu, pa je vse več dvomov na Japonskem. Tam so izvedli anketo in 70 odstotkov vprašanih meni, da olimpijskih in paraolimpijskih iger ne bodo izpeljali v načrtovanih terminih, poroča japonska tiskovna agencija Kyodo News.



Mok bo sicer v torek in sredo govoril s predstavniki športnikov, nacionalnih olimpijskih komitejev in mednarodnih zvez. Ključna tema bodo priprave na OI 2020, ne gre pa pričakovati odločitve o tem, ali bodo igre letos poleti ali v katerem drugem terminu.



Kanadčan Dick Pound, član Moka od leta 1978, je sicer dejal, da morajo odločitev o igrah sprejeti vsaj dva meseca pred začetkom OI.