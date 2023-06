Na Japonsko brez poškodovanega Tončka Šterna

Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco naslednji teden čaka prvi turnir lige narodov v japonski Nagoji. Na novinarski konferenci v Ljubljani je selektor Gheorghe Creţu predstavil 14 igralcev, na katere bo računal na Japonskem. Slovenci bodo prvič na delu v sredo, 7. junija, ko se bodo merili proti Srbiji.

Creţu bo na Japonsko popeljal 14 odbojkarjev: podajalca Gregorja Ropreta in Uroša Planinšiča, sprejemalce Roka Bračka, Klemna Čebulja, Mateja Köka, Roka Možiča, Žigo Šterna in Tineta Urnauta, srednje blokerje Danijela Konciljo, Jana Kozamernika, Alena Pajenka in Saša Štalekarja ter prosta igralca Janija Kovačiča in Urbana Tomana.

Na Japonskem romunski strateg ne bo računal na Tončka Šterna, ki je še vedno poškodovan. Kot je dejal na novinarski konferenci, bodo več o poškodbi kolka vedeli danes po zdravniškem pregledu.

Reprezentanca se bo v sobotnih jutranjih urah podala na Japonsko. Po dvoboju s Srbi 7. junija se bodo Slovenci dan zatem merili z Bolgari (ob 5. uri po slovenskem času). Nato sledi dan premora ter še tekmi v soboto ob 5.40 s Francijo in v nedeljo ob isti uri z Iranom.

»Vsi nasprotniki so zagotovo zahtevni, a se bomo hkrati vsi na začetku spopadali z istim položajem. Vsaka ekipa bo na igrišče postavila igralce, ki bodo v tistem trenutku v najboljši telesni pripravljenosti,« je pričakovanja pred uvodnim turnirjem podal Creţu.

»Morebiti bomo videli drugačno Francijo, kot jo vsi poznamo, a to pomeni, da bo še bolj nevarna kot prej, saj se igralci borijo za mesto v reprezentanci. Bolgarija bo imela veliko mladih igralcev, ki so prav tako zelo motivirani, da novemu trenerju pokažejo svoj potencial. Ne smemo pozabiti, da bo Iran prišel v popolni postavi, z dvema igralcema, ki ju lani ni bilo. Srbija pa tako kot vedno, imela bo svoje top igralce,« je selektor dodal o slovenskih nasprotnikih na Japonskem.

Slovenija je v sklopu priprav na ligo narodov na Nizozemskem odigrala dva pripravljalna obračuna z domačo reprezentanco in zabeležila dve zmagi. Prvo tekmo je dobila s 3:1 v nizih, drugo pa s 3:2.

»Vsaka tekma je za nas pomembna in temu primerno se bomo borili. Poskušali bomo zbrati čim več točk, saj vemo, kakšne so možnosti za uvrstitev na olimpijske igre. Razmišljamo o eni tekmi na enkrat, tako kot vedno,« je bil kratek kapetan reprezentance Urnaut.

»Začeli smo zelo počasi, počasi smo prihajali v neko formo. Manjkalo je tudi nekaj reprezentantov, zato smo v te priprave vstopili s strpnostjo in vsak dan napredovali. Trenerju smo pokazali, da si vsi želimo igrati in zmagati na vsaki tekmi. Vsak dan stopnjujemo formo. Na Nizozemskem smo odigrali nekaj lepih nizov, imeli smo tudi padce, a vseeno lahko pozitivno vstopimo na turnir na Japonsko,« je dodal Kovačič.

Po štirih tekmah na Japonskem reprezentanco v sklopu lige narodov čakata turnirja v Franciji (20.-25. junij) in na Filipinih (4.-9. julij). Končnica tekmovanja bo potekala od 19. do 23. julija na Poljskem.

Konec avgusta se bo začelo evropsko prvenstvo, konec septembra pa še kvalifikacije za olimpijske igre prihodnje leto.