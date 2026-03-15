Na Kitajskem kaos in zgodovinski podvig najstnika iz Italije

Druga dirka svetovnega prvenstva formule 1 v sezoni 2026 je v Šanghaju prinesla zgodovinski trenutek za Mercedes in osemnajstletnega Andreo Kimija Antonellija.
Kimi Antonelli je na Kitajskem spisal zgodovino formule ena. FOTO: Hector Retamal/AFP
F. T.
15. 3. 2026 | 09:40
15. 3. 2026 | 09:49
2:46
A+A-

Druga dirka svetovnega prvenstva formule 1 v sezoni 2026 je na dirkališču v Šanghaju prinesla zgodovinski trenutek za Mercedes in komaj osemnajstletnega Andreo Kimija Antonellija. Italijan je slavil zmago na veliki nagradi Kitajske in postal drugi najmlajši zmagovalec dirke formule 1 v zgodovini.

Italijanski najstnik na Kitajskem sklatil z vrha tudi Vettla

Mladi dirkač je v zahtevnih razmerah obdržal zbranost do zadnjega kroga. V zadnjem zavoju je sicer izgubljal oprijem na zadnjem delu dirkalnika, a je uspel obdržati nadzor ter kot prvi prečkal ciljno črto in Mercedesu privozil prestižno dvojno zmago.

Dirka je bila kaotična že pred startom

Za Antonellijem je v cilj pripeljal moštveni kolega George Russell, tretje mesto pa je osvojil Lewis Hamilton, ki je tako prišel do svoje prve stopničke v rdečem Ferrariju. Za njim so se zvrstili Charles Leclerc, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz in Franco Colapinto.

Dirka je bila kaotična že pred startom. Težave so imeli pri McLarnu, saj oba dirkača sploh nista mogla začeti dirke, podobne zaplete pa sta imela tudi Gabriel Bortoleto in Alex Albon. Že v desetem krogu je na stezo zapeljal varnostni avtomobil, potem ko je Lance Stroll obstal ob progi. Predčasno sta morala dirko končati tudi svetovni prvak Max Verstappen in izkušeni Fernando Alonso, ki sta po postankih v boksih odstopila.

Največ pozornosti je po dirki pripadlo Antonelliju. Ko je parkiral dirkalnik na startno-ciljni ravnini, je po radijski zvezi dejal: »Hvala, pomagali ste mi uresničiti ene izmed mojih sanj.« V kokpitu je zmajeval z glavo, kot da še sam ne more verjeti, kaj mu je uspelo.

V garaži Mercedesa je sledilo ganljivo slavje. Vodja ekipe Toto Wolff je objel Antonellijevega očeta, mladi zmagovalec pa je najprej stopil na dirkalnik in dvignil roke v zrak, nato pa stekel k mehanikom, ki so ga navdušeno sprejeli v objem.

Kmalu zatem se mu je pridružil še Russell in objel svojega moštvenega kolega. Posebno simboliko je imel tudi prizor na zmagovalnem odru, kjer je ob Antonelliju stal Hamilton – dirkač, ki ga je mladi Italijan letos nasledil pri Mercedesu.

