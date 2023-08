Na nesrečno Koroško posijala zlati in srebrni žarek Janje Garnbret

V nadaljevanju preberite:

V največji naravni katastrofi v samostojni Sloveniji, ki je najhuje prizadela prav njeno Koroško, je Janja Garnbret prinesla prve sončne žarke v nesrečno domovino, ko je najprej v Bernu osvojila sedmo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, tretjo na balvanih, včeraj pa dodala še srebrno v kombinaciji. Obetala si je še več, a vrhunec mundiala v Švici jo čaka v nedeljo, ko bo v kombinaciji lovila olimpijsko vozovnico.

Kaj je povedala Janja, kaj bo počela do finala v kombinaciji in kdo od njenih reprezentančnih kolegic bo nastopil v nedeljo. Kaj je povedal selektor Gorazd Hren? Kako se je razpletel finale v kombinaciji? Kakšna je bila njena objava na instagramu in kako je prišla do zlata na balvanih ...