Na kraju uspeha kariere ni našla prave forme

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izpadla v drugem krogu kvalifikacij za odprto prvenstvo Francije. Od 26-letnice iz Slovenskih Konjic je bila boljša Nemka Anna-Lena Friedsam, ki je zmagala s 6:3 in 6:4.

Polfinalistka Roland Garrosa iz leta 2021 je v prvem nizu izgubila servis v šesti igri, tekmica pa je prednost zadržala do konca. V drugem nizu je Friedsam povedla s 4:0, nato pa je Zidanšek dvignila raven igre in se približala na 4:5. V deseti igri je zapravila dve priložnosti za izenačenje, ubranila štiri zaključne žoge, a niz vseeno izgubila s 4:6.

Zidanšek je v prvem kvalifikacijskem krogu premagala Gruzijko Ekaterine Gorgodze. Danes bo v Parizu nastopila tudi Kaja Juvan, ki jo čaka Španka Guiomar Maristany, medtem ko je Veronika Erjavec že uvrščena v glavni del turnirja. Žreb prvega kroga bo v četrtek.