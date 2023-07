Na krilih božjega vetra kamikaze odpihnili Slovence

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji so na zaključnem turnirju letošnje lige narodov v Gdansku pokleknili na uvodni oviri. V četrtfinalu v Ergo Areni jih je nadigrala Japonska in slavila s 3:0 (24, 18, 22). Igralci iz dežele vzhajajočega sonca, druge najboljše ekipe po rednem delu tekmovanja, so povsem zasenčili Slovence, te zdaj po vrnitvi v domovino čaka teden dni počitka in nato priprave za evropsko prvenstvo. Japonci so na Poljskem igrali kot kamikaze (božji veter). Ta ima v japonski zgodovini globlji pomen, ne le tisti razvpiti ali celo slabšalni v povezavi s piloti-samomorilci v drugi svetovni vojni.