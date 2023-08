Na lepi modri Donavi naj disk naplavi na zlato obalo

V nadaljevanju preberite:

Kraljica športov je priplula po lepi modri Donavi. Sicer ne v večno avstro-ogrsko mesto Dunaj, temveč prav natančno na Ogrsko. Budimpešta je kraljici pripravila veličasten sprejem, v paradi čolnov pa je slovensko ladjo z dvanajstimi preostalimi udeleženci športnega praznika s svojimi močnimi rokami v pristan privlekel podvinški orjak Kristjan Čeh. Šalo (pol nje) na stran. V madžarski prestolnici se je začelo, le eno leto po lanskem v ameriškem Eugenu, 19. svetovno prvenstvo v atletiki. Že prvi dan tekmovanja je na kraljičino prizorišče v kvalifikacijah stopil tudi največji slovenski adut za odličje Kristjan Čeh. Met diska oziroma metalec (diskobolos) je bil v kipu upodobljen že v stari Grčiji, na avstro-ogrskem ozemlju pa ni nobene umetnosti, gre za to, kdo bo svetovni prvak in kdo se bo ovenčal s srebrno ali bronasto kolajno. To bomo videli v drevišnjem finalu z začetkom ob 20.30 uri.