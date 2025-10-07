Na letošnjem ljubljanskem maratonu rekordno število tekačev iz tujine

Do zaključka prijavnega roka se je na letošnji NLB Ljubljanski maraton prijavilo 19.379 tekačev. Od tega jih bo na 10 kilometrski progi nastopilo 7193, na polmaratonu 8613, na maratonu pa rekordnih 3573 tekačev, so sporočili prireditelji maratona, ki bo na sporedu 19. oktobra.

Med nastopajočimi je 12.608 Slovencev, na tekih pa bo nastopilo tudi rekordnih 6771 tujih tekačic in tekačev iz 84 držav.

Prireditelji so zapisali, da se je prav na vseh razdaljah močno povečalo število tekačev, v primerjavi z lanskim letom pa je število prijavljenih višje kar za 27 odstotkov.

Skupno število slovenskih tekačev (12.608) je v primerjavi z lanskim letom višje za 2433. Večina Slovencev je prijavljenih na 10 km dolgo preizkušnjo, teh je kar 5865 oziroma 82 odstotkov vseh prijavljenih na tej razdalji. Trinajst odstotkov vseh prijavljenih Slovencev se bo spopadla z 42 kilometri, preostalih 53 odstotkov Slovencev pa je prijavljenih za polmaratonsko preizkušnjo.

Intenzivno delo na tujih trgih se je obrestovalo, s 6771 tekači iz tujine so prireditelji dosegli zgodovinski rekord. Delež tujcev se povečuje absolutno in v odstotkih – kar 35 odstotkov tekačev namreč prihaja iz tujine. Tuji tekači s 55 odstotki prevladujejo na maratonski razdalji, še lani je ta odstotek znašal 46.

Najbolj množično zastopane države ostajajo Hrvaška, Srbija, Italija, Avstrija, Velika Britanija, Bosna in Hercegovina, Nemčija, Francija, Severna Makedonija in Madžarska. Nastopilo bo tudi 162 tekmovalcev iz Islandije.

Tekači in tekačice v povprečju mlajši

Pomladila se je povprečna starost na ljubljanskem maratonu, ki letos znaša 38 let. Kar 33 odstotkov vseh prijavljenih je starih do vključno 30 let.

Prireditelji pomladitev pripisujejo globalni spremembi demografije tekačev, a levji delež porasta gre na račun evropskega projekta Runners4All. Tega vodi Timing Ljubljana, sofinancira pa Evropska unija, kjer so mlade iz 16 evropskih univerz združevali, navduševali in izobraževali o rekreativnem teku.

Tudi delež ženskih predstavnic se dviga, v primerjavi z lanskim letom je višji za odstotek in predstavlja 42 odstotkov vseh prijavljenih. Najmlajši tekač bo star 16 let, najstarejša tekačica pa 91 let, so še sporočili organizatorji tekaškega dogodka v slovenski prestolnici.