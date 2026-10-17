Na maratonu tudi znani obrazi, koga boste lahko srečali med tekom?

Ljubljanski maraton bo tudi letos poleg številnih rekreativnih tekačev na mestne ulice privabil nekatera znana imena slovenskega športa. Med udeleženci bodo nekdanji reprezentanti in vrhunski športniki, ki tudi po koncu poklicnih karier ostajajo telesno dejavni. Tokrat se bodo namesto v svojih nekdanjih disciplinah preizkusili na tekaški progi, pri čemer bodo njihovi cilji precej različni.

Nekdanji slovenski rekorder v teku na 400 metrov Luka Janežič bo nastopil na desetkilometrski razdalji, na kateri želi izboljšati lanski rezultat, ko je tekel nekaj več kot 45 minut. Prvi nastop na Ljubljanskem maratonu čaka nekdanjega odbojkarskega reprezentanta Mitjo Gasparinija, ki se bo teka udeležil skupaj z ženo. Na deset kilometrov se vrača tudi ultrakolesar Marko Baloh, ki kljub dolgoletnim izkušnjam v vzdržljivostnem športu še naprej išče nove izzive.

Poleg trojice, s katero smo se pogovarjali, naj bi nastopili tudi predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar, nekdanji izjemni nogometni vratar Samir Handanović ter nekdanja ministra Tanja Fajon in Matej Tonin.

Luka Janežič, nekdanji atlet

Luka Janežič Foto Blaž Samec

»Nastopil bom zgolj zaradi tega, da po koncu športne kariere ostanem aktiven. Maraton me, če ne drugega, gotovo spodbudi, da vsaj malo treniram. Tudi vzdušje ob trasi bo odlično, videl bom tudi nekaj znanih obrazov in prijateljev. Ker sem bil včasih šprinter, je to zame res čista rekreacija. Nisem navajen dolgih razdalj, tudi med kariero sem se jim izogibal, toda na desetkilometrski preizkušnji sem nastopil že lani, zato približno vem, kaj me čaka. Nisem prav veliko treniral, dvakrat ali trikrat na teden sem šel na tek, moj cilj pa je, da izboljšam lanski čas, ki je bil nekaj čez 45 minut. Pod črto se mi zdi zelo dobro, da imamo pri nas maraton, ki je organiziran na tako visoki ravni, tudi s tega zornega kota se mi zdi lepo in prav, da ga podprem z udeležbo.«

Mitja Gasparini, nekdanji odbojkar

Mitja Gasparini Foto Uroš Hočevar

»Z ženo sva skupaj začela s tekom. Ljubljanski maraton je resnično zelo velik dogodek, ki se ga bom letos udeležil prvič, zato si predvsem želim videti, kako vse skupaj deluje. Posebnih priprav nisem potreboval, saj grem tako ali tako le na desetkilometrsko traso – dvakrat ali trikrat na teden gremo na tek, tako da ne treniramo tako zelo veliko. Po tolikem času brez teka sem resda mislil, da bom imel z njim več težav, ampak vidim, da jih za zdaj nimam, kondicijsko sem namreč ostal pripravljen na visoki ravni. Konkretnih pričakovanj vendarle nimam. Preprosto grem odteči in opraviti to nalogo.«

Marko Baloh, ultrakolesar

Marko Baloh Foto Marko Baloh

»Na maratonu sem resda že bil, toda to je bilo tako dolgo nazaj, da sem že pozabil, kdaj. Tudi takrat sem tekel na desetkilometrski preizkušnji, razlog pa je bil isti: žena se je prijavila, jaz pa sem tekel samo zato, da sem jo spremljal. Hkrati sem začel s tekom tudi zato, ker razmišljam o ironmanu. Včasih smo tudi kolesarji več tekli, predvsem pozimi. Dandanes se čez celo leto kolesari, v 80. ali 90. letih pa smo veliko tekli. Čeprav sem ultrakolesar, si ne bi upal iti na daljšo razdaljo, saj nekajkrat na teden pretečem štiri ali pet kilometrov – desetkilometrska preizkušnja je torej ravno prava za začetek. Organizacija maratona je bila že nekoč odlična, danes je verjetno še boljša. Zelo se veselim dogodka in upam, da bo vreme ugodno, čeprav je v dežju lažje teči kot kolesariti. Ko sem bil nazadnje na maratonu, sem tekel 41 minut, letos bi bil zadovoljen s časom pod 45 minut.«