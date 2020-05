Na Nizozemskem brez formule 1

Amsterdam - Dvomov ni več, dirke formule za VN Nizozemske letos ne bo. Tako je zdaj prizorišče Zandvoort na seznamu odpovedanih za sezono 2020, potem ko so že prej prečrtali z letošnjega koledarja dirki v Franciji in Monte Carlu kot tudi tradicionalni melbournski uvod za VN Avstralije.



Tveganje ob pandemiji koronavirusa je še vedno navzoče in četudi so se v deželi mlinov in tulipanov močno veselili, da bodo po dolgih 35 letih spet imeli praznik formule 1 (za dirko so se prireditelji zavzemali zlasti zavoljo priljubljenosti rojaka Maxa Verstappna, enega vodilnih tekmovalcev zadnje dobe v svetovni karavani), so ravnali racionalno. "Res sem se veselil in čakal to dirko 35 let. Toda če je že tako, bom pač počakal še eno leto," je dejal direktor direktor Jan Lammers za uradno spletno stran prireditve dutchgp.com in dodal: "Vrnitev formule v Zandvoort si želimo praznovati skupaj z gledalci."



Slednjih sicer ne bo na uvodni preizkušnji sezone v Spielbergu na avstrijskem Štajerskem (5. julija), kakšen bo natančno tekmovalni koledar te sezone, pa še ni povsem jasno. Nikakor ni nemogoče, da bi odpovedali še katero od dirk, močno je denimo vprašljiva VN Velike Britanije v Silverstonu.