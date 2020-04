Na obzorju vrnitev športa, Dončić in Dragić bi igrala tudi na Bahamih

»Obstaja način, športnike namestite v velike hotele«

Tudi v košarkarski ligi NBA načrtujejo vrnitev pod obroče, toda na spremenjen način. FOTO: USA Today Sports





Prva med ligami se je zaustavila prav liga NBA

Newyorški župan Bill de Blasio je sicer v sredo dejal, da si ne želi večjih športnih dogodkov in koncertov z množico ljudi na tribunah ali stadionih. FOTO: AFP



Vrhunski ameriški specialist za zdravje in nalezljive bolezni, sicer direktor nacionalnega inštituta za varovanje zdravje, pravi, da je ključ do ponovnega zagona profesionalnih športnih lig v Ameriki ta, da športniki igrajo tekme na praznih stadionih, torej brez gledalcev in ob upoštevanju zdravstvenih in higienskih navodil.»Obstaja način. Nihče naj ne pride na stadione. Športnike namestite v velike hotele, kjerkoli želite igrati,« je povedal Fauci v pogovorni oddaji Snapchata Srečno, Amerika, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. »Seveda je treba športnikom zagotoviti dobro zdravstveno varstvo, jih pregledati, testirati vsak teden in poskrbeti, da ne bodo okužili drug drugega ali svoje družine, in jim pustite, da dokončajo svoje ligaške sezone,« je še dejal ameriški strokovnjak.Tako kot drugod po svetu so tudi poklicne športne lige onstran Atlantika v popolni ohromitvi zaradi pandemije novega koronavirusa, zaradi katere je samo v ZDA umrlo približno 28.000 Američanov. Med ligami, ki so se morale zaustaviti, ne da bi dokončali redni del in začeli končnico, je severnoameriška košarkarska liga NBA, v kateri imata pomembno vlogo tudi Slovencav ekipi Dallas Mavericks inv ekipi Miami Heat. Vodilni predstavniki lige NBA razmišljajo o posebnem modelu oziroma formatu za nadaljevanje in dokončanje sezone 2019/20, ko bi tekme odigrali bodisi v Las Vegasu ali na Bahamih.Prva med ligami se je marca, pred več kot enim mesecem, zaustavila prav liga NBA, potem ko je bil na okužbo s sars-cov-2 pozitiven center Utah JazzaTemu zgledu so potem sledili v severnoameriški hokejski ligi NHL, kjer za Los Angeles Kings igra, severnoameriški nogometni ligi MLS in poklicni turneji v golfu, odpovedani pa so bili tudi teniški turnirji. V profesionalnem golfu želijo sezono turnirjev pod okriljem PGA nadaljevati 11. junija, seveda brez navijačev na igriščih. Prvi na sporedu pa bi bil turnir v Fort Worthu v Teksasu, ki je bil prvotno predviden za konec tedna od 21. do 24. maja.Sezona v ameriškem bejzbolu, ki naj bi se začela 26. marca, je na čakanju, prav tako dirke v motociklističnem in avtomobilističnem športu. V profesionalni ligi v ameriškem nogometu NFL upajo, da bodo lahko sezono začeli pravočasno, 10. septembra. Newyorški županje sicer v sredo dejal, da si ne želi večjih športnih dogodkov in koncertov z množico ljudi na tribunah ali stadionih.»Ti veliki dogodki bi morali biti ena zadnjih stvari, ki bi se vrnile nazaj. Zadnja stvar, ki bi jo morali narediti, je, da na enem mestu zberemo 10.000, 20.000, 50.000 ljudi. Takšni dogodki so ravno nasprotje tistega, kar želimo doseči s socialnim distanciranjem, in predstavljajo preveliko tveganje,« je de Blasio povedal za CNN.Župan Los Angelesaje v ponedeljek dejal, da njegovo mesto v Kaliforniji ne bo gostilo velikih srečanj, kot so športni dogodki in koncerti, pred letom 2021., izvršni direktor okrožja Santa Clara na severu Kalifornije, je za ESPN dejal, da bo umrlo več ljudi, če bodo dogodki organizirani prezgodaj, in da bi bil potreben veliki čudež, da bi se sezona NFL 2020 začela pravočasno.