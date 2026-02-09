Na OI Nika srebrna, Mastnak četrti (FOTO)

Galerija

Zbiranje kolajn na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji je s srebrom na srednji skakalnici odprla Nika Prevc, ki je osvojila 25. zimsko olimpijsko kolajno v samostojni državi. Največ, osem, leta 2014 v Sočiju, z zadnjih olimpijskih iger v Pekingu pa so se vrnili s sedmimi odličji. FOTO: Matej Družnik/Delo