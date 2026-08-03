Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu se bo preizkusila peterica Slovencev

Slovenijo bodo na plavalnem evropskem prvenstva v Parizu zastopali Neža Klančar, Sašo Boškan, Primož Šenica Pavletič in Tina Čelik, v daljinskem plavanju pa se bo predstavila tudi Špela Perše. Plavalna tekmovanja bodo od 10. do 16. avgusta potekala v Olimpijskem vodnem centru v Parizu.

Slovenska reprezentanca v Pariz odhaja s štirimi izkušenimi tekmovalci, ki so že nastopali na članskih evropskih prvenstvih in drugih največjih mednarodnih tekmovanjih. Najmlajši član reprezentance je 23-letni Sašo Boškan, v Pariz se prvič po finalu Olimpijskih iger vrača tudi Neža Klančar, ki na prvenstvo odhaja z visokimi cilji.

Štirje reprezentanti, deset posamičnih nastopov

Neža Klančar bo nastopila na 50 in 100 metrov prosto ter na 50 metrov delfin. Sašo Boškan bo tekmoval na 200, 400 in 800 metrov prosto. Primož Šenica Pavletič bo nastopil na 200 metrov prosto ter na 100 in 200 metrov hrbtno, Tina Čelik pa na 50 in 100 metrov prsno.

»​Za letošnje EP se je kvalificiralo pet plavalcev, Katja Fain pa je morala zaradi bolezni tekmovanje odpovedati, tako da tja odhajajo štirje tekmovalci. Normative so izpolnili v svojih najboljših disciplinah, plavali pa bodo tudi druge. V njihovih najboljših disciplinah bi se morali uvrstiti vsaj v polfinale,« poudarja selektor slovenske reprezentance Tomaž Torkar.

Neža Klančar bo v Parizu nastopila v treh disciplinah. Na prvenstvo odhaja v dobri formi in sproščena: »V letošnji sezoni sem z rezultati zadovoljna. V Rimu sem bila v finalu zraven dveh svetovnih rekordov, kar je dobra popotnica za naprej. V Pariz kljub 6. mestu v finalu na OI odhajam sproščena, tam sem plavala svoje najboljše rezultate. Sicer ne bomo plavali na istem bazenu, vendar verjamem, da je tudi ta odličen. Cilj je finale, za več pa moram biti povsem sproščena, zadovoljna in odplavati popolno.«

Neža Klančar. FOTO: PZS/Grega Valančič

Sašo Boškan, skupni zmagovalec Velike nagrade Slovenije v letošnji sezoni, bo v Parizu plaval na treh različnih razdaljah, kar predstavlja dodaten zalogaj v pripravljalnem obdobju. »V Parizu zame ne bo najbolj enostavno kombinirati različnih razdalj, saj plavam 200, 400 in 800 metrov, kjer pri nekaterih bolj v ospredje stopa moč, pri drugih pa vzdržljivost. S trenerjem sva vzela 400 prosto kot paradno disciplino. Moj cilj je polfinale v 200 prosto, v ostalih disciplinah bi moral direktno v finale, upam, da se izide po mojih načrtih,« sporoča najmlajši v slovenski reprezentanci.

Sašo Boškan. FOTO: PZS/Grega Valančič

Tina Čelik, zmagovalka Velike nagrade Slovenije v Kranju na 200 in 100 metrov prsno, je pred začetkom prvenstva izrazila želje po osebnih in državnih rekordih: »Največji cilj je polfinale in državni rekord na 100 metrov prsno, saj ta ni daleč od mojega osebnega rekorda. Na 50 metrov prsno pa je cilj osebni rekord in prav tako uvrstitev v polfinale.«

Tina Čelik. FOTO: PZS/Grega Valančič

Primož Šenica Pavletič, ki je normo na 200 metrov hrbtno odplaval že lani na svetovnih univerzitetnih igrah v Berlinu in za las zgrešil finale, bo skušal prikazati podobno plavanje in poseči po državnih rekordih. »Lanski rezultat na univerzitetnem prvenstvu, ko sem nastopil z visoko vročino, je dokaz, da sem sposoben plavati še hitreje. To želim storiti na evropskem prvenstvu in odplavati nov državni rekord na 200 metrov hrbtno,« pravi Šenica Pavletič.

Primož Šenica Pavletič in Domen Majhen. FOTO: PZS/Grega Valančič

Brez strokovne ekipe ne gre

Reprezentanco bosta na prvenstvu poleg selektorja spremljala trenerja Luka Berdajs in Domen Majhen, za fizioterapevtsko podporo pa bo skrbela Janja Štavar.

Luka Berdajs, ki trenira Sašo Boškana in Tino Čelik, je pred odhodom na prvenstvo poudaril dobro pripravljenost obeh: »Oba plavalca sta dobro pripravljena. Tina je imela zelo dobro in konstantno sezono, Sašo je imel nekoliko bolj turbulentno, ampak največja tekma je pred njim. Plavalna zveza nam je omogočila višinske priprave in odlične pogoje, tako da verjamem v dobre rezultate.«

Domen Majhen, trener Primoža Šenice Pavletiča, je izpostavil pomen višinskih priprav: »Višinske priprave v Livignu julija so bile odlične, trenirali smo z najboljšimi Italijani, kar je vedno dobrodošlo. Primož je dobro pripravljen, njegova glavna disciplina bo 200 hrbtno.«

»​Evropsko prvenstvo je eden od vrhuncev slovenskega plavanja in nova priložnost, da se predstavimo v najmočnejšem mednarodnem okolju. Plavanje je eden najbolj razširjenih športov, na najvišji ravni odločajo stotinke, za vsako dobro uvrstitev pa so potrebna leta trdega dela. Naši športniki se borijo z več deset tisoč konkurenti. Ponosni smo na vse naše reprezentante, ki so si izborili nastop in s svojim plavanjem predstavljajo državo, številne klube, trenerje in prostovoljce ter so vzor mlajšim plavalcem,« je ob predstavitvi reprezentance povedal predsednik Plavalne zveze Slovenije Urban Korenjak.

Evropsko prvenstvo v vodnih športih v Parizu poteka od 31. julija do 16. avgusta 2026. Plavalni del prvenstva bo na sporedu od ponedeljka, 10. avgusta, do nedelje, 16. avgusta.