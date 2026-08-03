  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu se bo preizkusila peterica Slovencev

Štirje reprezentanti bodo opravili deset posamičnih nastopov, v daljinskem plavanju pa se bo predstavila tudi Špela Perše.
Slovenska plavalna reprezentanca. FOTO: PZS/Grega Valančič
Galerija
Slovenska plavalna reprezentanca. FOTO: PZS/Grega Valančič
L. Š.
3. 8. 2026 | 14:55
3. 8. 2026 | 14:59
5:58
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenijo bodo na plavalnem evropskem prvenstva v Parizu zastopali Neža Klančar, Sašo Boškan, Primož Šenica Pavletič in Tina Čelik, v daljinskem plavanju pa se bo predstavila tudi Špela Perše. Plavalna tekmovanja bodo od 10. do 16. avgusta potekala v Olimpijskem vodnem centru v Parizu.

Slovenska reprezentanca v Pariz odhaja s štirimi izkušenimi tekmovalci, ki so že nastopali na članskih evropskih prvenstvih in drugih največjih mednarodnih tekmovanjih. Najmlajši član reprezentance je 23-letni Sašo Boškan, v Pariz se prvič po finalu Olimpijskih iger vrača tudi Neža Klančar, ki na prvenstvo odhaja z visokimi cilji. 

Štirje reprezentanti, deset posamičnih nastopov

Neža Klančar bo nastopila na 50 in 100 metrov prosto ter na 50 metrov delfin. Sašo Boškan bo tekmoval na 200, 400 in 800 metrov prosto. Primož Šenica Pavletič bo nastopil na 200 metrov prosto ter na 100 in 200 metrov hrbtno, Tina Čelik pa na 50 in 100 metrov prsno.

»​Za letošnje EP se je kvalificiralo pet plavalcev, Katja Fain pa je morala zaradi bolezni tekmovanje odpovedati, tako da tja odhajajo štirje tekmovalci. Normative so izpolnili v svojih najboljših disciplinah, plavali pa bodo tudi druge. V njihovih najboljših disciplinah bi se morali uvrstiti vsaj v polfinale,« poudarja selektor slovenske reprezentance Tomaž Torkar.

Neža Klančar bo v Parizu nastopila v treh disciplinah. Na prvenstvo odhaja v dobri formi in sproščena: »V letošnji sezoni sem z rezultati zadovoljna. V Rimu sem bila v finalu zraven dveh svetovnih rekordov, kar je dobra popotnica za naprej. V Pariz kljub 6. mestu v finalu na OI odhajam sproščena, tam sem plavala svoje najboljše rezultate. Sicer ne bomo plavali na istem bazenu, vendar verjamem, da je tudi ta odličen. Cilj je finale, za več pa moram biti povsem sproščena, zadovoljna in odplavati popolno.«

image_alt
Ob bazenu je vedno na trnih

Neža Klančar. FOTO: PZS/Grega Valančič
Neža Klančar. FOTO: PZS/Grega Valančič

Sašo Boškan, skupni zmagovalec Velike nagrade Slovenije v letošnji sezoni, bo v Parizu plaval na treh različnih razdaljah, kar predstavlja dodaten zalogaj v pripravljalnem obdobju. »V Parizu zame ne bo najbolj enostavno kombinirati različnih razdalj, saj plavam 200, 400 in 800 metrov, kjer pri nekaterih bolj v ospredje stopa moč, pri drugih pa vzdržljivost. S trenerjem sva vzela 400 prosto kot paradno disciplino. Moj cilj je polfinale v 200 prosto, v ostalih disciplinah bi moral direktno v finale, upam, da se izide po mojih načrtih,« sporoča najmlajši v slovenski reprezentanci. 

Sašo Boškan. FOTO: PZS/Grega Valančič
Sašo Boškan. FOTO: PZS/Grega Valančič

Tina Čelik, zmagovalka Velike nagrade Slovenije v Kranju na 200 in 100 metrov prsno, je pred začetkom prvenstva izrazila želje po osebnih in državnih rekordih: »Največji cilj je polfinale in državni rekord na 100 metrov prsno, saj ta ni daleč od mojega osebnega rekorda. Na 50 metrov prsno pa je cilj osebni rekord in prav tako uvrstitev v polfinale.«

Tina Čelik. FOTO: PZS/Grega Valančič
Tina Čelik. FOTO: PZS/Grega Valančič

Primož Šenica Pavletič, ki je normo na 200 metrov hrbtno odplaval že lani na svetovnih univerzitetnih igrah v Berlinu in za las zgrešil finale, bo skušal prikazati podobno plavanje in poseči po državnih rekordih. »Lanski rezultat na univerzitetnem prvenstvu, ko sem nastopil z visoko vročino, je dokaz, da sem sposoben plavati še hitreje. To želim storiti na evropskem prvenstvu in odplavati nov državni rekord na 200 metrov hrbtno,« pravi Šenica Pavletič.

Primož Šenica Pavletič in Domen Majhen. FOTO: PZS/Grega Valančič
Primož Šenica Pavletič in Domen Majhen. FOTO: PZS/Grega Valančič

Brez strokovne ekipe ne gre

Reprezentanco bosta na prvenstvu poleg selektorja spremljala trenerja Luka Berdajs in Domen Majhen, za fizioterapevtsko podporo pa bo skrbela Janja Štavar.

Luka Berdajs, ki trenira Sašo Boškana in Tino Čelik, je pred odhodom na prvenstvo poudaril dobro pripravljenost obeh: »Oba plavalca sta dobro pripravljena. Tina je imela zelo dobro in konstantno sezono, Sašo je imel nekoliko bolj turbulentno, ampak največja tekma je pred njim. Plavalna zveza nam je omogočila višinske priprave in odlične pogoje, tako da verjamem v dobre rezultate.«

Domen Majhen, trener Primoža Šenice Pavletiča, je izpostavil pomen višinskih priprav: »Višinske priprave v Livignu julija so bile odlične, trenirali smo z najboljšimi Italijani, kar je vedno dobrodošlo. Primož je dobro pripravljen, njegova glavna disciplina bo 200 hrbtno.«

»​Evropsko prvenstvo je eden od vrhuncev slovenskega plavanja in nova priložnost, da se predstavimo v najmočnejšem mednarodnem okolju. Plavanje je eden najbolj razširjenih športov, na najvišji ravni odločajo stotinke, za vsako dobro uvrstitev pa so potrebna leta trdega dela. Naši športniki se borijo z več deset tisoč konkurenti. Ponosni smo na vse naše reprezentante, ki so si izborili nastop in s svojim plavanjem predstavljajo državo, številne klube, trenerje in prostovoljce ter so vzor mlajšim plavalcem,« je ob predstavitvi reprezentance povedal predsednik Plavalne zveze Slovenije Urban Korenjak.

Evropsko prvenstvo v vodnih športih v Parizu poteka od 31. julija do 16. avgusta 2026. Plavalni del prvenstva bo na sporedu od ponedeljka, 10. avgusta, do nedelje, 16. avgusta. 

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Evropsko prvenstvo

Dokaz, da ima tudi gorsko kolesarstvo pri nas svetlo prihodnost

Slovenski tekmovalci in tekmovalke so na EP v Švici prikazali nekaj zelo spodbudnih predstav.
Matic Rupnik 3. 8. 2026 | 11:17
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Infantino si je želel plačo zvišati na trideset milijonov letno

Švicar si je z nedavnimi potezami zmanjšal možnosti za ponovno izvolitev na čelo krovne nogometne zveze
3. 8. 2026 | 12:35
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Pogačar v Španiji po večnost, videli bomo nov slovenski šov

Svetovni prvak bo lovil še zmago na tretji tritedenski dirki. Hkrati bo na velikem odru spet dirkal s prijateljem in reprezentančnim kolegom Primožem Rogličem.
Matic Rupnik 3. 8. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Po olimpijskem škandalu nov začetek: Igor Medved našel novo službo

Slovenski trener po burnem slovesu od Fincev ostaja v smučarskih skokih.
Miha Šimnovec 3. 8. 2026 | 11:09
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Skrivni raj Ane Roš: hiša, v kateri se je rodil njen okus

Kamnita hiša v istrski vasici, divje ostrige, domača šalša in dolga kosila so za vedno zaznamovali otroštvo in kulinarični okus Ane Roš.
Karina Cunder Reščič 1. 8. 2026 | 07:53
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Jakov Fak na rojstni dan sporočil dobro novico

Slovenski biatlonec Jakov Fak se je odločil, da bo nadaljeval kariero, ob tem pa opisal, kako potekajo priprave pred začetkom sezone.
1. 8. 2026 | 12:52
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Opozorilo iz ZDA: Dončićeva pogodba bo nižja, kot je pričakoval

Plačna kapica v ligi NBA ne raste tako hitro, kot predvideva kolektivna pogodba. Razliko bo leta 2028 čutil tudi Luka Dončić.
Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

plavanjeevropsko prvenstvoSlovenijaSašo BoškanKatja FainTina ČelikJanja ŠegelNeža Klančar

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Slovenija
Požar na Planji

Gasijo nova podtalna žarišča, a požar je pod nadzorom

Požar na planini Planji pod nadzorom, številni drugi manjši požari prav tako obvladani, nadzor kršitev brez nepravilnosti.
Tomica Šuljić 3. 8. 2026 | 16:23
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Blejska koča

Modras ugriznil dve osebi

Po tem, ko je kača na območju Blejske koče že včeraj ugriznila eno osebo, sta jo danes na isti lokaciji skupili še dve.
3. 8. 2026 | 16:02
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Na fronti pobuda še vedno na strani napadalcev

Julija so ruske sile spet osvojile več ozemlja, kot so ga osvobodili ukrajinski branilci.
Boris Čibej 3. 8. 2026 | 15:47
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vročinski val

V primežu vročine tudi sosednje države

V Italiji velja rdeče opozorilo za večino večjih mest, v Avstriji pa vrhunec vročinskega vala šele pričakujejo.
3. 8. 2026 | 15:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Referendum

Ustavno sodišče pritrdilo sindikatom

Volivci bodo lahko na referendumu odločali o tako imenovanem razvojnem zakonu, če bo pobudnikom uspelo zbrati 40.000 podpisov.
Barbara Hočevar 3. 8. 2026 | 15:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Na fronti pobuda še vedno na strani napadalcev

Julija so ruske sile spet osvojile več ozemlja, kot so ga osvobodili ukrajinski branilci.
Boris Čibej 3. 8. 2026 | 15:47
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vročinski val

V primežu vročine tudi sosednje države

V Italiji velja rdeče opozorilo za večino večjih mest, v Avstriji pa vrhunec vročinskega vala šele pričakujejo.
3. 8. 2026 | 15:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Referendum

Ustavno sodišče pritrdilo sindikatom

Volivci bodo lahko na referendumu odločali o tako imenovanem razvojnem zakonu, če bo pobudnikom uspelo zbrati 40.000 podpisov.
Barbara Hočevar 3. 8. 2026 | 15:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Popoln nadzor nad paketi na enem mestu

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
Promo Delo 3. 8. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Podkast

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo