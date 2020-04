Na pogorišču prve svetovne vojne so vzklile nove legende (VIDEO)

Zadnji teden aprila 1920 je pustil globoke sledi v zgodovini našega športa, saj sta luč sveta ugledali nogometna in plavalna zveza Slovenije, na današnji dan pred okroglo stotimi leti pa se je rodil najstarejši še živeči slovenski olimpijec Marko Račič. Ker se je le pol leta prej uradno končala prva svetovna vojna s podpisom versajske mirovne pogodbe, je zemeljsko oblo zajel val optimizma na pogoriščih neštetih grozot, a se je kmalu izkazalo, da je bilo zadovoljstvo preuranjeno. Tudi poletne olimpijske igre 1920 so pomenile le zatišje pred novim viharjem.OI v Antwerpnu, na katerih vojni poraženci niso smeli tekmovati, so bile ...