Na poti do zvezdice ACH Volley ni zapravljal časa

Odbojkarji ACH Volleyja so osvojili svoj 22. naslov državnih prvakov in peti zapovrstjo. V finalni seriji so ekspresno premagali Calcit Volley s 3:0 v zmagah, v tretji tekmi v Tivoliju so imeli še največ težav, po dveh zmagah s 3:0 so bili tokrat od Kamničanov boljši s 3:1 (-26, 18, 14, 18).

Oranžni zmaji so tako dosegli tisto, kar so ljubitelji odbojke pričakovali že pred začetkom sezone. Letos močno okrepljeni Ljubljančani, tudi zmagovalci pokala, na domačih igriščih niso imeli prave konkurence, prvenstvo so končali brez poraza.

Tretje tekme sicer niso začeli najbolj zbrano, kot da bi bili z mislimi že na počitnicah. Kamničani so to izkoristili, dobili prvi niz, a so nato gostitelji vendarle dvignili raven igre in zanesljivo prišli do zmage.

Po koncu DP bodo nosilci igre dobili le kratek odmor, nato se bodo pridružili slovenski reprezentanci na začetku priprav za dolgo reprezentančno poletje, ki prinaša ligo narodov in jesensko evropsko prvenstvo v Italiji.