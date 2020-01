Na poti v Tokio so predzadnja ovira Francozi

Berlin

Francozi, kakorkoli obrneš

17.

ura je čas današnje polfinalne tekme kvalifikacij za olimpijske igre med Slovenijo in Francijo

Slovenija : Češka 3:1 (12, 26, -19, 26)

Max-Schmeling-Halle, gledalcev 891, sodnika Aro (Fin) in Akinči (Tur).



Slovenija: T. Štern 13, Pajenk 2, Kozamernik 15, Gasparini 8, Vinčić, Štalekar 4, Klobučar (L), Kovačič (L), Ž. Štern 8, Videčnik, Ropret 1, Urnaut 10, Čebulj 4, Možič 12.



Češka: Monik (L), Mach, Zajiček 9, Michalek 9, Patočka 9, Šulista 11, Pfeffer (L), Galabov 2, Vašina, Janku, Janouch 3, Bartunek, Indra 19, Polak 1.



Skupina A

Slovenija 3 3 0 9 : 3 8

Nemčija 3 2 1 8 : 3 7

Belgija 3 1 2 3 : 8 2

Češka 3 0 3 3 : 9 1



Skupina B – Bolgarija : Srbija 3:2 (21, -24, 22, -20, 13), Francija : Nizozemska 2:3 (-21, -20, 22, 19, 11)



Bolgarija 3 3 0 9 : 4 7

Francija 3 1 2 7 : 6 5

Srbija 3 1 2 5 : 6 4

Nizozemska 3 1 2 3 : 8 2

- Slovenski odbojkarji so na tekmi s Češko uspešno dokončali delo v skupini A kvalifikacij za olimpijske igre v nemški prestolnici. Tekmeca so ugnali s 3:1 in se bodo jutri ob 17. uri v polfinalu soočili s Francijo. Drugi polfinalni par, tekma bo ob 20.10, je Bolgarija : Nemčija, med najboljše štiri pa se presenetljivo, a po igri zasluženo, ni prebila evropska prvakinja Srbija. Zmagovalca polfinalov se bosta v petek malce čez osmo uro pomerila za edino olimpijsko vstopnico, ki je za igre v Tokiu še ostala stari celini.Slovenski selektorse je proti odbojkarjem iz hokejsko športne velesile odločil, da v začetno postavo namestona mesto podajalca uvrsti. Na začetku uvodnega niza je tudi rezultatski iztržek, razen uspešnega bloka, bil kot po češki ulički, evropski podprvaki so povedli z 8:4. Enosmerni promet se je nadaljeval, 18:7 je bila hišna številka rezultata. Za zmago s 25:12 pa dva statistična podatka povesta ogromno: slovenski napad je bil 62-odstotno uspešen, češki v odstotkih le 18, v sprejemu so bili fantje Alberta Giulianija 50-odstotni, tekmeci 24-odstotni.Čehi so v drugem nizu prišli k življenju, a slovenski blok je zasukal izid, posamičniza 8:7 je bil tako udaren, da so pokala stekla. Srednji blokerje iz servisa dosegel asa, starejši od bratov Štern pa spet ob mreži postavil berlinski zid. A Čehi so se držali,jim je s servisom v mrežo dal zaključno žogo za drugi niz,pa z asom slovensko, ki jo je uspešno pretvoril Žiga Štern.V tretjem nizu je v igro prišel tudi, ki bo 17. januarja dopolnil 18 let, in se izkazal s šestimi točkami. Na igrišču je bila rezervna postava, vsi s klopi so tudi dobili priložnost za igro, niz pa so le dobili Čehi. Ti so z 22:19 nos imeli spredaj tudi v četrtem nizu, Kozamernikov as je zadevo poravnal na 23, po izmenjavah pa je Vinčićev blok postavil temelj za piko na i, ki jo je za drugih 28:26 na tekmi pritisnil Tonček Štern.»Zagotovo bi v kakšnem drugem trenutku bili vsi morebiti bolj veseli, da je to evropsko prvenstvo, nihče zmagi ne bi gledal v zobe. Rekli bi: ‘Zmagali smo, le to je pomembno.’ V tem trenutku pač na žalost morebiti naša igra ni na takšni ravni, kot bi si je želeli. To nam je vsem jasno, a za zdaj še ni bilo potrebno, da igramo na dosti višji ravni. A to se bo proti Franciji spremenilo, je favorit v polfinalu. Pristop bo, brez skrbi, takšen, kot mora biti. Proti Francozom je potrebno biti potrpežljiv, poleg tega imajo tudi zelo dober sprejem, tudi zelo dobro servirajo. Tehnično so ena najmočnejših ekip na svetu. Redko kaj podarijo,« je o polfinalnem tekmecu navrgel kapetan»Takšne tekme so mentalno težke, sami smo že vedeli, da smo v polfinalu, Čehi pa, da so izpadli. Dobro smo začeli, oni pa so tvegali, šli na vse ali nič, zaigrati dobro proti nam jim je bilo v veliko spodbudo. Bila je težka tekma, ki smo jo na koncu odločili z nekaj dobrimi potezami. Francija je vedno zahteven nasprotnik, Francozi so Francozi, kakorkoli obrneš. Zagotovo bodo v polfinalu zaigrali, čeprav doslej niso pokazali najboljše igre, dobro in dali vse od sebe, kakor tudi mi sami,« je tradicionalno neugodnega tekmeca za Slovence ocenil korektor Mitja Gasparini.»Zelo sem vesel, da sem v kvalifikacijah za olimpijske igre dobil priložnost za igro in jo izrabil po svojih najboljših močeh. Tekma ni bila preprosta, čutil sem tudi nekaj treme, pritisk pred vstopom v igro, a med njo se sprostiš in lažje zaigraš. Dobro sem igral v napadu, lahko bi še malce bolje sprejemal, žar, igra, in tekmovalnost dajejo energijo, dodatno motivacijo, da lahko pokažeš svojo najboljšo igro,« je dodal debitant Rok Možič.