Na premieri Nemci le premočni

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na svoji prvi tekmi v zgodovini na svetovnem pokalu skupine II s 15:22 (5:5, 5:6, 2:6, 3:5) priznala premoč Nemčiji. Na turnirju na Malti bo v predtekmovanju igrala še s Slovaško in Gruzijo.

Igralci obeh ekip so v prvem polčasu prikazali pravi strelski šov. Že v prvi četrtini je bilo deset golov, po pet na vsaki strani. Krstnega za Slovenijo v svetovnem pokalu je prispeval Marcel Lipnik. Po golu Naceta Štromajerja za vodstvo z 2:1 so Nemci zabili štirikrat zaporedoma, a varovanci Mirka Vičevića so se do prvega odmora vrnili v igro. V drugi četrtini so Nemci ves čas držali prednost gola ali dveh, njihov kapetan Denis Strelezkij pa je poskrbel, da so na menjavo strani odšli s tesno prednostjo – 11:10.

V drugem delu tretje četrtine so nato Nemci prvič prišli do konkretnejše prednosti, v zadnjih osmih minutah pa jo še nekoliko povečali in si tako le priigrali prvo zmago na turnirju.

Postava Slovenije: Smolič, Stefanović, Šantak 1, Čanč, Ćetković, Lipnik 2, N. Štromajer 3, Fičur 1, Cerar 3, Troppan 2, Potočnik 1, Udovč, Kirasič 1, B. Štromajer 1.

Našo reprezentanco v sredo ob 15. uri čaka drugi dvoboj ligaškega dela s Slovaško.