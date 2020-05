Na Ravnah bazen za prilagojeni trening

Ravne

Pridejo v kopalkah

Plavalni selektor Gorazd Podržavnik upa na vrnitev na stara pota. FOTO: Tomi Lombar

Dva meseca brez vode

- Po naknadno objavljenih navodilih s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v okviru odloka za zagon slovenskega športa so lahko plavalni klubi po državi znova organizirali treninge. Po besedah selektorja plavalne reprezentancese pospešeno na to pripravljajo tudi na Ravnah na Koroškem.Tam namreč trenira nekaj reprezentantov in reprezentantk, ki bi ravno na današnji dan ob normalnih razmerah začeli z nastopi na evropskem prvenstvu v madžarski Budimpešti, ki bi moralo trajati do 24. maja.Bazeni so bili v času, ko bi morale potekati priprave na prvi veliki dogodek pred OI v tem letu, v Sloveniji prazni. Nato pa je sledila prestavitev tako EP kot OI za eno leto, klubi v Sloveniji pa so šele včeraj od NIJZ dobili navodila za pripravo bazenov ter priporočila za nadaljevanje treningov v luči koronakrize.Na Ravnah na Koroškem so že pripravili vse potrebno za zagon dejavnosti, čeprav natančnih navodil, kot pravi Podržavnik, ni bilo. »Čisto natančno navodila niso bila podana, le tistih nekaj klasičnih pravil o minimalni razdalji med plavalci ter malce podrobnejša priporočila glede garderob in tuširanja,« je dejal Podržavnik.Dodaja, da so na Ravnah zaklenjeni tako tuši, garderobe in vsi drugi skupni prostori z izjemo dostopa do bazena. »Naši plavalci na trening prihajajo opremljeni, v kopalkah. Tu samo odložijo svoje stvari na vnaprej pripravljenih mestih za vsakega posameznika ter se podajo v bazen, odplavajo in se odpravijo domov,« poudarja Podržavnik.»Bazen smo prav tako pripravili po navodilih NIJZ za priporočeno koncentracijo klora v vodi. Na progi bodo morali plavalci ohranjati minimalno razliko dveh metrov, ker pa so proge široke 2,5 metra, bo lahko hkrati na eni progi le en plavalec,« je dejal Podržavnik, ki zagotavlja, da se bodo prilagodili pravilom in trenirali na način, ki ga navodila dopuščajo.Pred dobrim mesecem dni je na OKS poslal prošnjo, da bi v luči priprav na velika tekmovanja vsi reprezentanti skupaj trenirali na Ravnah na Koroškem. Te izjeme takrat slovenska vlada ob izdanih ukrepih ni dopustila, zdaj pa ne vidi smisla, da bi reprezentante poklical na Koroško. »To je bilo aktualno takrat, ker pa so zdaj odprli vse bazene, lahko plavalci trenirajo vsak v svojem kraju,« dodaja Podržavnik.V mesecu marcu in aprilu so imeli po njegovih besedah po nekaterih evropskih državah prilagojen trening v karanteni, kot denimo na Madžarskem, na Nizozemskem, v Italiji in drugje.»To smo želeli tudi mi, ker je bilo takrat vse zaprto. Trenirali bi le reprezentanti, zadrževali bi se v enem hotelu, bazen pa bi bil odprt le zanje brez stika z zunanjim svetom. To je bila moja želja, dokler niso odpovedali olimpijskih iger in evropskega prvenstva. Ker se je to zgodilo, potrebe po takšnem načinu dela ni več,« pravi Podržavnik.Na prvih treningih slovenski selektor ob spremenjenih okoliščinah in odsotnosti velikih tekmovanj ne pričakuje zapletov, saj bodo ti prilagojeni dolgemu premoru. »Nekateri so dva meseca brez vode, zato bo trenažni proces postopen. Sprva bodo treningi dolgi eno uro, v naslednjih tednih pa bomo to stopnjevali. Vsak se bo skušal v svojem kraju vrniti na stara pota,« za konec upa Podržavnik.