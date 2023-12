Na Ruse še vedno gledajo drugače kot na Slovence

V nadaljevanju preberite:

Kdo je Nejc Petrič, ki se je pred kratkim v Budvi ovenčal z naslovom evropskega prvaka do 22 let v boksu, kje je odraščal, kdo ga je navdušil za ta borilni šport, kdaj in kje se je začel ukvarjati z njim, kdo so njegovi vzorniki, kaj o Nejcu pravi njegov trener Andraž Ciuha, katere cilje zasleduje Petrič, do kam segajo njegove sanje, kakšna je njegova statistika, katere so njegove prednosti, kje ima še rezerve, kaj rad počne v prostem času, ko ga ima, s čim ga je po vrnitvi iz Črne gore presenetil njegov oče, kdo je prvi slovenski boksar, ki je osvojil kolajno na prvenstvu stare celine ...