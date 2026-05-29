Na Savi je Savšek doživel že marsikaj – tudi napad

Slovenski kanuistični šampion Benjamin Savšek bo jutri novo sezono svetovnega pokala začel tam, kjer se počuti najbolj domače – na brzicah reke Save v Tacnu oziroma na Brodu. Toda olimpijski prvak v slalomu na divjih vodah iz Tokia 2021 dobro ve, da domača proga ne prinaša le prednosti, temveč tudi več pričakovanj in posledično tudi pritiska. Izkušeni Ljubljančan, ki je pred dobrima dvema mesecema praznoval 39. rojstni dan, pred uvodno letošnjo preizkušnjo najvišje ravni opozarja, da v tem športu ni nič samo po sebi umevno.

V pogovoru za Delo je Savšek razkril marsikaj zanimivega o letošnjih pripravah, ciljih, domači tekmi, prehrani, sokrajanu Primožu Rogliču, hčerki in sinu, ki gresta po njegovih stopinjah, skupnem preživljanju dopustov ...