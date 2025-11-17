Na slovenskih cestah je težko biti prav hiter

Rok Turk je na domačih cestah potrdil rekordni osmi naslov državnega prvaka.

S preizkušnjo v Idriji se je končala letošnja sezona državnega prvenstva v reliju. Prvak je še osmič postal domačin Rok Turk, ki je na večni lestvici slovenskih voznikov na prvem mestu. 43-letnik je na sceni že več kot dve desetletji, s sovoznico Blanko Kacin pa se zdita nepremagljiva. Prvič je slovenski državni prvak postal že leta 2017, odtlej pa mu je naslov ušel le leta 2023, ko je bil zaradi številnih tehničnih težav od njega boljši Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot. Ta je sicer minuli konec tedna slavil tudi na idrijskem reliju, kjer je vnovič izkoristil Turkove težave (na večini hitrostnih preizkušenj je vozil brez ročne zavore). A Turk je naslov prvaka potrdil že na prejšnji preizkušnji v Posočju. Na sedmih letošnjih dirkah je Idrijčan zbral štiri zmage, Grossi je slavil ...