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Drugo

Na smučeh osvaja kolajne, na Veliki Planini bo ob 1000 kalorij

V Kamniku in na Veliki Planini ta konec tedna evropska tekaška smetana. EP je velik organizacijski zalogaj, Slovenci se spogledujejo s kolajno.
Kolajne osvaja na smučeh, vse bolje ji gre tudi v teku navkreber, v prihodnje si želi še več tekem na trail tekih, kjer je več užitka. FOTO: Damiano Benedetto/Corsainmontag
Galerija
Kolajne osvaja na smučeh, vse bolje ji gre tudi v teku navkreber, v prihodnje si želi še več tekem na trail tekih, kjer je več užitka. FOTO: Damiano Benedetto/Corsainmontag
Nejc Grilc
5. 6. 2026 | 05:00
5:19
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Slovenija bo ta konec tedna znova postala evropska prestolnica gorskih in trail tekov, od petka do nedelje bo v Kamniku in na Veliki Planini evropsko prvenstvo, ki se po letu 2017 vrača na domača tla. Tokrat v veliko večjem obsegu, z višjim številom nastopajočih in večjimi organizacijskimi izzivi. »Prvenstvo bo po obsegu in zahtevnosti primerljivo lanskemu ekipnemu prvenstvu v Mariboru,« pravi predsednik atletske zveze Primož Feguš, ki upa tudi na sončen konec tedna.

ℹEP v gorskih in trail tekih, spored

danes: gor, 10.00 mladinci 10.30 člani in mladinke,
11.00 članice;

sobota: trail, 9.00 člani
in članice

nedelja: gor/dol, 9.00 mladinci, 9.40 mladinke,
10.30 člani, 12.15 članice

Evropsko prvenstvo se po skoraj 10 letih vrača v Slovenijo, gledalce in tekmovalce čaka razširjen spored. Petek bo v znamenju gorskega teka na Veliko Planino, sobota bo namenjena trail tekačem na zahtevni progi, dolgi 52 kilometrov, nedeljski zaključek pa prinaša tekmo gor-dol, kjer tehniko pokažejo tudi najboljši gorski tekači na spustih. Petkov tek za člane in članice bo dolg 8,9 km in s 1280 metri vzpona zahteven izziv, na sobotnih trailih bo na 52 km kar 2500 metrov vzpona, v nedeljo na 13 km dolgi progi s štartom in ciljem v Kamniku pa tekmovalce čaka 825 metrov vzpona in spusta.

»Med elitnimi tekmovalci bo 600 štartov in približno toliko tudi nastopajočih, kakšen štart se lahko tudi ponovi. Letos prvič tudi rekreativni tekači lahko tečejo na isti progi, pričakovali smo kakšno prijavo več, imamo jih okrog 300. Proračun tega tekmovanja znaša okrog 500.000 evrov, a v to niso vštete številne ure prostovoljnega dela, materialnih donacij in drugih oblik pomoči. Če bi vse to izrazili v denarju, bi bil proračun okrog 1,5 milijona evrov, koliko pričakuje tudi mednarodna atletska zveza,« je organizacijske okvire pojasnil Feguš.

Slovenska reprezentanca in vodje organizacije EP v gorskih in trail tekih. Foto Peter Kastelic/AZS
Slovenska reprezentanca in vodje organizacije EP v gorskih in trail tekih. Foto Peter Kastelic/AZS

Največ preglavic jim je povzročal novi hotel v Snoviku, ki je vrata odprl šele tik pred zdajci, v njem bo administrativno središče, v Snoviku bo nastanjenih največ moštev, gre za bazo prvenstva. Potekati mora brezhibno, saj Slovenci pričakujejo visoke goste iz tujine. »Švicarji, ki bodo gostili naslednje prvenstvo, prihajajo na ogled, prav tako nas bo obiskalo celotno vodstvo evropske atletske zveze, kar kaže na to, da gre za pomemben in odmeven dogodek,« je zaključil Feguš.

Domače prvenstvo je priložnost za slovensko reprezentanco, da se v večjem številu pomeri z evropsko konkurenco in potrdi svojo pripravljenost. Prvenstvo bo zaradi poškodbe morala izpustiti Lucija Krkoč, prva dama slovenskega gorskega teka, ki bi bila v igri za odličja, kljub temu pa vodstvo atletske zveze verjame, da je kolajna na domačih tleh možna.

Smuči in copati z roko v roki

Na visoka mesta meri tudi Klara Velepec, mladinska evropska podprvakinja v turnem smučanju, ki bo letos prvič v članski konkurenci pri reprezentanci v gorskih tekih. Na EP se je dva tedna pripravljala na višinskih pripravah in verjame, da je v dobri tekmovalni formi: »Dvakrat tedensko delam bolj intenzivne treninge, sicer pa več časa preživim pri srčnem utripu do 160 udarcev na minuto. Malo treninge seveda prilagajam tudi terenu, ki me čaka, ključni so ogljikovi hidrati, pa seveda hidracija v teh vročih dneh in tudi psihološka pripravljenost. Na pripravah sem trenirala približno 20 ur na teden.«

Klara Velepec levo upa na dober prehod v člansko konkurenco. Foto Peter Kastelic/AZS
Klara Velepec levo upa na dober prehod v člansko konkurenco. Foto Peter Kastelic/AZS

Turno smučanje in gorski tek se izvrstno dopolnjujeta, ugotavlja tudi nadarjena tekmovalka. »Če si rad v naravi, v hribih, je to neko logično nadaljevanje sezone. Pozimi je ur treninga več, ker je turno smučanje bolj vzdržljivostni šport, je bolj prijazen telesu, čeprav tudi tek ni nevaren, ko si v dobri kondiciji in imaš dobro okrepljeno telo.«

Na domačem EP bo nastopila v vertikalu, torej v tekmi navkreber, kjer pričakuje, da bo porabila okrog 1000 kalorij, kar pa ni nič v primerjavi z ultra teki, kjer pogosto porabijo tudi 10.000 kalorij in več. Trenutno ji gre najbolje v hitrih tekih navzgor, v prihodnje pa želi »v trail teke, ker je malo gor in navzdol, je tudi nekaj uživanja, ni samo trpljenje od štarta do cilja«.

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atletikaKlara Velepecevropsko prvenstvogorski tekVelika planinaAtletska zveza Slovenijeturno smučanjePrimož Feguš

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