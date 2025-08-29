  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Športne igre mladih: v Splitu opozorili nase tudi Slovenci

    Pod streho so spravili uspešno sezono Plazma Športnih iger mladih, katere vrhunec je bila finalna prireditev v Sarajevu in Splitu.
    Mladi športniki iz štirih sodelujočih držav so si na zadnji večer skupaj ogledali veličastni ognjemet v Splitu. FOTO: Športne Igre Mladih
    Galerija
    Mladi športniki iz štirih sodelujočih držav so si na zadnji večer skupaj ogledali veličastni ognjemet v Splitu. FOTO: Športne Igre Mladih
    F. T.
    29. 8. 2025 | 08:45
    29. 8. 2025 | 09:12
    5:28
    A+A-

    Organizatorji Plazma športnih iger mladih (ŠIM) so spravili pod streho še eno uspešno sezono tega tekmovanja, ki je v zadnjih letih preraslo v največjo amatersko športno prireditev v Evropi – s posebnim dogodkom v Sarajevu in finalom v Splitu.

    image_alt
    Željko Obradović: Reši nas lahko le medsebojno spoštovanje

    Tudi letos so bile igre v znamenju povečanega zanimanja otrok, čedalje širše javne podpore in novih odmevnih imen med ambasadorji in podporniki. Družini ambasadorjev se je pridružil velikan svetovne košarke Željko Obradović.

    Finale v Splitu

    Osrednji del zaključka letošnjih športnih iger mladih je bil spet v Splitu, v preteklih dneh so se v desetih športnih disciplinah merili najboljši posamezniki in ekipe iz Slovenije, Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Čeprav športni rezultati za udeležence niso prednostni, saj sta druženje in igra primarni namen iger, na prizoriščih ni manjkalo tekmovalnega žara, navijanja in adrenalina.

    Tekmovali so v desetih disciplinah, vsaka po svoje je pritegnila interes navzočih. FOTO: Športne Igre Mladih
    Tekmovali so v desetih disciplinah, vsaka po svoje je pritegnila interes navzočih. FOTO: Športne Igre Mladih

    Tudi slovenski mladi športniki so pustili močan pečat v Sarajevu in Splitu. V malem nogometu so se izkazali člani ND Primorje, v rokometu deklice iz RK Ajdovščina. Med najboljšimi v namiznem tenisu so bili trije slovenski predstavniki – Sara Sinovčič iz Šmarjeških Toplic, Karin Slatinšek iz Novega mesta in Tibor Turnšek Kovač iz Celja, v šahu pa Zarja Gomboši s Ptuja in Jan Verbič iz Ljubljane.

    353.848 otrok iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine je tekmovalo na letošnjih igrah.

    V atletiki je blestel Leon Lah z Bleda, v odbojki na mivki pa smo v Splitu spremljali slovenski finale med ekipama Nanut Sirk iz Nove Gorice in ŠD Braslovče, slednji so tudi zmagali. Deklice iz OŠ Sečovje so le za las zgrešile končno zmago v finalu igre med dvema ognjema.

    Zoran Milanović in Zdravko Marić FOTO: Športne Igre Mladih
    Zoran Milanović in Zdravko Marić FOTO: Športne Igre Mladih

    Veliko zanimanja je tradicionalno pritegnil tudi Coca-Cola pokal v nogometu, ki so ga ljubitelji športa po vsej regiji spremljali v neposrednem televizijskem prenosu. Zaključek splitskega dogajanja je bil pravo doživetje – v torek zvečer so na znameniti splitski rivi pripravili »fešto«, zaznamovali pa so jo glasba in zabava, veličastni ognjemet, zahvalne besede, otroško rajanje in mladostna energija. Med številnimi znanimi obrazi je bil tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je mladim športnikom zaželel še veliko uspehov.

    Športne igre mladih povezujejo otroke iz štirih držav. FOTO: Športne Igre Mladih
    Športne igre mladih povezujejo otroke iz štirih držav. FOTO: Športne Igre Mladih

    Predsednik in ustanovitelj Športnih iger mladih Zdravko Marić je sezono sklenil z besedami, da so »otroci največje bogastvo in navdih, v igrah pa so združili številne prijatelje z vsega sveta«.

    Sarajevo: 15 let iger in imenovanje Obradovića

    Izjemno vzdušje je vladalo pred tem v Sarajevu, v katerem so prejšnji konec tedna slavnostno obeležili 15-letnico športnih iger mladih v BiH. Ob tem so za novega ambasadorja imenovali najtrofejnejšega evropskega košarkarskega trenerja vseh časov Željka Obradovića. Obradović se je tako pridružil ugledni družini ambasadorjev, med katerimi so že Aleksander Čeferin, Nasser Al-Khelaifi, Edin Džeko, Luka Modrić in drugi.

    Športne igre mladih, finale v Splitu, otroci tudi iz Slovenije. FOTO: Športne Igre Mladih
    Športne igre mladih, finale v Splitu, otroci tudi iz Slovenije. FOTO: Športne Igre Mladih

    Priznanje sta mu podelila ambasadorja ŠIM Čeferin in Al-Khelaifi, predsednik Zdravko Marić pa je izročil posebne pohvale Mehmedu Baždareviću, Slavenu Biliću in Nemanji Matiću. Čeprav je bila zaradi dežja odpovedana težko pričakovana prijateljska tekma med ekipo All-Star pod vodstvom Aleksandra Čeferina in mladimi tekmovalci ŠIM, to ni pokvarilo slavnostnega vzdušja v Sarajevu.

    Športne igre mladih, finale v Splitu, otroci tudi iz Slovenije. FOTO: Športne Igre Mladih
    Športne igre mladih, finale v Splitu, otroci tudi iz Slovenije. FOTO: Športne Igre Mladih

    Na dogodku so bili tudi številni športni velikani à la Nemanja Vidić, Aljoša Asanović, Predrag Danilović, Mario Stanić, Aitor Karanka, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Vedad Ibišević, Zenit Đozić, Stipe Pletikosa, Mirko Hrgović, Senad Lulić, Vahid Halilhodžić in drugi.

    Igre, ki prinašajo več kot rezultate

    Plazma športne igre mladih so tudi potrdile, da niso le tekmovanje, temveč ogromno gibanje, ki povezuje mlade, gradi prijateljstva in širi vrednote športnega duha. Letošnja sezona je bila v regiji 29., Slovenija se je igram pridružila lani. Letos je v projektu sodelovalo 353.848 otrok iz celotne regije.

    369 turnirjev v nogometnih Coca-Cola pokalih so letos spravili pod streho organizatorji.

    Najbolj množično je bilo tradicionalno tekmovanje v nogometnih Coca-Cola pokalih, ki se jih je na 369 turnirjih udeležilo 143.992 otrok iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije.

    Športne igre mladih, finale v Splitu, otroci tudi iz Slovenije. FOTO: Športne Igre Mladih
    Športne igre mladih, finale v Splitu, otroci tudi iz Slovenije. FOTO: Športne Igre Mladih

    S podporo znanih športnih imen in čedalje večjo priljubljenostjo ostajajo največja otroška športna prireditev v Evropi in dogodek, ki mladim daje neprecenljive izkušnje za življenje.

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Obvezni zdravstveni prispevek: Ministri SD proti zakonu poslanke SD

    Predlog sprememb obveznega prispevka brez podpore vlade. Slab obet za njegov sprejem.
    Barbara Eržen 28. 8. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje na domu

    Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

    Če otroci ne opravijo vseh izpitov, jih morajo starši vpisati v redni program. Lani se je šolalo na domu okoli 700 otrok, največ prvo- in drugošolcev.
    Simona Bandur 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    SplitŠportne igre mladihMladi upiPlazma športne igre mladihzdravko marićAleksander ČeferinŽeljko Obradović

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Drobnjak: Le Radović v slovenski obrambi grize, pogrešam igro 'v meso'

    Dragiša Drobnjak po prvem porazu na eurobasketu v pogovoru za Delo kritičen do slovenske igre v obrambi.
    Nejc Grilc 29. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Slovenska košarkarica pozitivna na dopinškem testu

    Košarkarica kranjskega Triglava je bila pozitivna na THC, sporočajo iz slovenske protidopinške organizacije.
    29. 8. 2025 | 10:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Neurje

    V Italiji divjal tornado, padala je šestcentimetrska toča

    Včerajšnje neurje je na številnih območjih Italije povzročilo veliko naravno in gmotno škodo. Vremenoslovci so izdali oranžno opozorilo tudi za Slovenijo.
    29. 8. 2025 | 10:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Turški velikan prekinil sodelovanje z Josejem Mourinhom

    Dva turška kluba se nista uspela uvrstiti v ligo prvakov, zato sta odpustila legendarna trenerja, ki sta oba v preteklosti vodila Manchester United.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 10:09
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Kraljica motošporta predzadnjič v Zandvoortu

    Začenja se velika nagrada Nizozemske v Zandvoortu, ki po letu 2026 ne bo več gostil dirk za svetovno prvenstvo formule 1.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Neurje

    V Italiji divjal tornado, padala je šestcentimetrska toča

    Včerajšnje neurje je na številnih območjih Italije povzročilo veliko naravno in gmotno škodo. Vremenoslovci so izdali oranžno opozorilo tudi za Slovenijo.
    29. 8. 2025 | 10:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Turški velikan prekinil sodelovanje z Josejem Mourinhom

    Dva turška kluba se nista uspela uvrstiti v ligo prvakov, zato sta odpustila legendarna trenerja, ki sta oba v preteklosti vodila Manchester United.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 10:09
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Kraljica motošporta predzadnjič v Zandvoortu

    Začenja se velika nagrada Nizozemske v Zandvoortu, ki po letu 2026 ne bo več gostil dirk za svetovno prvenstvo formule 1.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo