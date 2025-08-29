Športne igre mladih: v Splitu opozorili nase tudi Slovenci

Organizatorji Plazma športnih iger mladih (ŠIM) so spravili pod streho še eno uspešno sezono tega tekmovanja, ki je v zadnjih letih preraslo v največjo amatersko športno prireditev v Evropi – s posebnim dogodkom v Sarajevu in finalom v Splitu.

Tudi letos so bile igre v znamenju povečanega zanimanja otrok, čedalje širše javne podpore in novih odmevnih imen med ambasadorji in podporniki. Družini ambasadorjev se je pridružil velikan svetovne košarke Željko Obradović.

Finale v Splitu

Osrednji del zaključka letošnjih športnih iger mladih je bil spet v Splitu, v preteklih dneh so se v desetih športnih disciplinah merili najboljši posamezniki in ekipe iz Slovenije, Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Čeprav športni rezultati za udeležence niso prednostni, saj sta druženje in igra primarni namen iger, na prizoriščih ni manjkalo tekmovalnega žara, navijanja in adrenalina.

Tekmovali so v desetih disciplinah, vsaka po svoje je pritegnila interes navzočih. FOTO: Športne Igre Mladih

Tudi slovenski mladi športniki so pustili močan pečat v Sarajevu in Splitu. V malem nogometu so se izkazali člani ND Primorje, v rokometu deklice iz RK Ajdovščina. Med najboljšimi v namiznem tenisu so bili trije slovenski predstavniki – Sara Sinovčič iz Šmarjeških Toplic, Karin Slatinšek iz Novega mesta in Tibor Turnšek Kovač iz Celja, v šahu pa Zarja Gomboši s Ptuja in Jan Verbič iz Ljubljane.

353.848 otrok iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine je tekmovalo na letošnjih igrah.

V atletiki je blestel Leon Lah z Bleda, v odbojki na mivki pa smo v Splitu spremljali slovenski finale med ekipama Nanut Sirk iz Nove Gorice in ŠD Braslovče, slednji so tudi zmagali. Deklice iz OŠ Sečovje so le za las zgrešile končno zmago v finalu igre med dvema ognjema.

Zoran Milanović in Zdravko Marić FOTO: Športne Igre Mladih

Veliko zanimanja je tradicionalno pritegnil tudi Coca-Cola pokal v nogometu, ki so ga ljubitelji športa po vsej regiji spremljali v neposrednem televizijskem prenosu. Zaključek splitskega dogajanja je bil pravo doživetje – v torek zvečer so na znameniti splitski rivi pripravili »fešto«, zaznamovali pa so jo glasba in zabava, veličastni ognjemet, zahvalne besede, otroško rajanje in mladostna energija. Med številnimi znanimi obrazi je bil tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je mladim športnikom zaželel še veliko uspehov.

Predsednik in ustanovitelj Športnih iger mladih Zdravko Marić je sezono sklenil z besedami, da so »otroci največje bogastvo in navdih, v igrah pa so združili številne prijatelje z vsega sveta«.

Sarajevo: 15 let iger in imenovanje Obradovića

Izjemno vzdušje je vladalo pred tem v Sarajevu, v katerem so prejšnji konec tedna slavnostno obeležili 15-letnico športnih iger mladih v BiH. Ob tem so za novega ambasadorja imenovali najtrofejnejšega evropskega košarkarskega trenerja vseh časov Željka Obradovića. Obradović se je tako pridružil ugledni družini ambasadorjev, med katerimi so že Aleksander Čeferin, Nasser Al-Khelaifi, Edin Džeko, Luka Modrić in drugi.

Priznanje sta mu podelila ambasadorja ŠIM Čeferin in Al-Khelaifi, predsednik Zdravko Marić pa je izročil posebne pohvale Mehmedu Baždareviću, Slavenu Biliću in Nemanji Matiću. Čeprav je bila zaradi dežja odpovedana težko pričakovana prijateljska tekma med ekipo All-Star pod vodstvom Aleksandra Čeferina in mladimi tekmovalci ŠIM, to ni pokvarilo slavnostnega vzdušja v Sarajevu.

Na dogodku so bili tudi številni športni velikani à la Nemanja Vidić, Aljoša Asanović, Predrag Danilović, Mario Stanić, Aitor Karanka, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Vedad Ibišević, Zenit Đozić, Stipe Pletikosa, Mirko Hrgović, Senad Lulić, Vahid Halilhodžić in drugi.

Igre, ki prinašajo več kot rezultate

Plazma športne igre mladih so tudi potrdile, da niso le tekmovanje, temveč ogromno gibanje, ki povezuje mlade, gradi prijateljstva in širi vrednote športnega duha. Letošnja sezona je bila v regiji 29., Slovenija se je igram pridružila lani. Letos je v projektu sodelovalo 353.848 otrok iz celotne regije.

369 turnirjev v nogometnih Coca-Cola pokalih so letos spravili pod streho organizatorji.

Najbolj množično je bilo tradicionalno tekmovanje v nogometnih Coca-Cola pokalih, ki se jih je na 369 turnirjih udeležilo 143.992 otrok iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije.

S podporo znanih športnih imen in čedalje večjo priljubljenostjo ostajajo največja otroška športna prireditev v Evropi in dogodek, ki mladim daje neprecenljive izkušnje za življenje.