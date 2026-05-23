Na sprintu bosta kot prva startala Mercedesa, svizec povzročil težave

Britanec George Russell si je privozil najboljše izhodišče za današnjo sprintersko tekmo formule 1 v Montrealu in v boju za naslov prvaka drugouvrščnemu 19-letnemu moštvenemu kolegu Kimiju Antonelliju, ki vodi v seštevku za SP, dal vedeti, da bo boj za naslov trd. Razlika med njima je 20 točk.

Tretje mesto na dirkališču Circuit Gilles Villeneuve je osvojil McLarnov branilec naslova prvaka Lando Norris pred moštvenim kolegom Oliverjem Piastrijem in rekorderjem po številu naslovov Lewisom Hamiltonom v ferrariju.

Hamilton bi morda lahko pokazal celo več, saj je bil na prostem treningu na dirkališču, kjer je v karieri osvojil kar sedem zmag, zelo hiter, na posameznih odsekih celo boljši od obeh srebrnih puščic. Skupno je bil tretji.

S treninga prihaja tudi neobičajna novica. Dirkač Williamsa se je na stezi med treningom sicer lahko izognil enemu od tam pogostih svizcev, a pri tem poškodoval svoj bolid in ga na sprinterskih kvalifikacijah sploh ni bilo. Zaradi okvare dirkalnika je v kvalifikacijah manjkal tudi Liam Lawson.