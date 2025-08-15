  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Na Štajerskem se začenja druga polovica prvenstva v razredu motoGP

    Brata Alex in Marc Marquez bosta napadala svojo prvo zmago v Avstriji, medtem ko Francesco Bagnaia lovi že četrto.
    Začenja se rugi del prvenstva. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Začenja se rugi del prvenstva. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Matic Rupnik
    15. 8. 2025 | 11:36
    15. 8. 2025 | 11:36
    2:07
    Z veliko nagrado Avstrije se v Spielbergu na Red Bull Ringu začenja druga polovice letošnje sezone motociklističnega razreda motoGP. Z udobnim vodstvom vanjo vstopa španski dirkač Ducatija Marc Marquez. V skupnem seštevku sta njegova najbližja zasledovalca brat Alex Marquez in ekipni kolega Francesco Bagnaia.

    Marc Marquez po boju s tlakom v pnevmatikah do sprinterske zmage v Brnu

    V prvem delu sezone smo v skupni razvrstitvi prvenstva gledali srdit boj med bratoma Marquez, a je mlajši Alex v zadnjem obdobju nekoliko popustil in zdaj za Marcom zaostaja za 120 točk. Iz ozadja se približuje Bagnaia, ki po klavrnem začetku leta izgleda nekoliko bolje.

    »Letos na srečo nisem vajen biti šesti, sedmi in osmi. V Assnu in Brnu sem storil dve napaki, tam sem nekoliko zaostal za konkurenti v skupnem seštevku. Malo bolj se moram nadzorovat in biti bolj potrpežljiv. Ko si zraven in ko veš, da imaš hitrost, včasih razmišljaš samo o tem, da bi čim hitreje prišel naprej,« pravi Alex Marquez, ki se je letos prvič v karieri znašel v boju za visoko mesto v prvenstvu.

    Marc in Alex Marquez sta letos kar nekajkrat skupaj stala na odru za zmagovalce. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Marc in Alex Marquez sta letos kar nekajkrat skupaj stala na odru za zmagovalce. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

    Na Red Bull Ringu je sicer prva dirka za veliko nagrado Avstrije potekala leta 1996, pred tem pa so najhitrejši motociklisti dirkali na Salzburgringu. Med letoma 1997 in 2016 karavana ni obiskala Avstrije, od takrat naprej pa je Spielberg redna postaja v sezoni svetovnega prvenstva.

    V razredu motoGP sta tam največ zmag zbrala italijanska dirkača Ducatija Francesco Bagnaia in Andrea Dovizioso, enkrat pa je bil najboljši Brad Binder z domačim motociklom KTM.

    motoGPFrancesco BagnaiamotociklizemMarc MarquezDucatiJorge MartinSpielbergVN AvstrijeAlex MarquezAndrea DoviziosoFabio QuartararoSachsenring

