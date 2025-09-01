Na svetovno prvenstvo v Tokiu deset Slovencev

Na bližnjem svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu (med 13. in 21. septembrom) bo imela Slovenija deset tekmovalcev, sedem v ženski in tri v moški konkurenci, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije (AZS).

Med atletinjami je normo izpolnila slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, preostalih šest športnic se je na največje atletsko tekmovanje v letošnji sezone uvrstilo prek jakostne lestvice svetovne zveze. Kot so sporočili iz zveze, je bilo za Anito Horvat (800 m), Klaro Lukan (5000 in 10.000 m), Lio Apostolovski (višina), Nejo Filipič (troskok) in Anjo Fink Malenšek (maraton) že nekaj časa jasno, da so dovolj visoko na lestvici in uvrstitev na prvenstvo ni bila vprašljiva. Nika Glojnarič (100 m ovire) pa je trepetala vse do zadnjega, na koncu pa je bilo v njeni disciplini nekaj odpovedi in tako bo tudi ona med potnicami na Japonsko.

Med Slovenkami je najbolj izkušena na velikih tekmovanjih Šutejeva, ki je letos osvojila že dve kolajni na dvoranskih prvenstvih, odličje s svetovnega prvenstva na prostem pa ji še manjka v zbirki. Na zadnjih dveh je bila četrta. Horvatova ima že dve kolajni z dvoranskega evropskega prvenstva, Apostolovskijeva je bila bronasta na lanskem dvoranskem SP, Lukanova pa je letos osvojila bronasto odličje na evropskem prvenstvu v cestnih tekih.

Prvo ime reprezentance v moškem delu je Kristjan Čeh. Slovenski rekorder v metu diska je na prejšnjem SP v Budimpešti osvojil srebrno kolajno. Ob njem sta v postavi še slovenska rekorderja v teku na 400 metrov Rok Ferlan in v teku na 400 metrov z ovirami Matic Ian Guček. Vsi trije so se na SP uvrstili z izpolnjenimi normami.