Na tbilisijskih blazinah danes še bodoča učiteljica

V Tbilisiju se bo danes izteklo 75. evropsko prvenstvo v judu. Od slovenskih tekmovalcev bo kot zadnja na blazine tukajšnje športne palače stopila še Metka Lobnik, ki bo poskušala doseči čim boljšo uvrstitev v kategoriji do 78 kilogramov.

Judoistka kluba Apolon Maribor bo v prvem krogu prosta, v drugem pa jo je na drugi strani blazin pričakala Marie Košnarova. Z mlado Čehinjo, ki je novembra lani dopolnila šele 19 let, se doslej na tekmi še ni pomerila. Lobnikova je na svetovni lestvici tačas šesta, Košnarova, ki ima že bronasti kolajni s kadetskega in mladinskega EP, pa zaseda 134. mesto.

Slovenska reprezentantka je upravičila vlogo favoritinje in tekmico 53 sekund pred koncem ujela v končni prijem, v katerem jo je zadržala dvajset sekund za zmago z iponom.

Naslednja nasprotnica 25-letne Štajerke bo tri leta starejša Nemka Julie Hölterhoff, ki v točkovanju Svetovne judoistične zveze(IJF) drži 26. mesto.