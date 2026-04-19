  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Na tbilisijskih blazinah danes še bodoča učiteljica

Od slovenskih judoistov se zadnji dan 75. evropskega prvenstva v glavnem mestu Gruzije dokazuje Metka Lobnik.
Zadnji dan bo Slovenijo na EP zastopala Metka Lobnik. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
Galerija
Miha Šimnovec
19. 4. 2026 | 08:10
19. 4. 2026 | 09:23
A+A-

V Tbilisiju se bo danes izteklo 75. evropsko prvenstvo v judu. Od slovenskih tekmovalcev bo kot zadnja na blazine tukajšnje športne palače stopila še Metka Lobnik, ki bo poskušala doseči čim boljšo uvrstitev v kategoriji do 78 kilogramov.

image_alt
Nekoč bo učiteljica, do takrat pa vrhunska judoistka

Judoistka kluba Apolon Maribor bo v prvem krogu prosta, v drugem pa jo je na drugi strani blazin pričakala Marie Košnarova. Z mlado Čehinjo, ki je novembra lani dopolnila šele 19 let, se doslej na tekmi še ni pomerila. Lobnikova je na svetovni lestvici tačas šesta, Košnarova, ki ima že bronasti kolajni s kadetskega in mladinskega EP, pa zaseda 134. mesto.

Slovenska reprezentantka je upravičila vlogo favoritinje in tekmico 53 sekund pred koncem ujela v končni prijem, v katerem jo je zadržala dvajset sekund za zmago z iponom.

Naslednja nasprotnica 25-letne Štajerke bo tri leta starejša Nemka Julie Hölterhoff, ki v točkovanju Svetovne judoistične zveze(IJF) drži 26. mesto.

Naslednje evropsko prvenstvo v judu bo prihodnje leto med 15. in 18. aprilom v Apeldoornu na Nizozemskem.

Sorodni članki

Več iz teme

judoMetka Lobnikevropsko prvenstvoTbilisi

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo