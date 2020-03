Na Temzi ne bo prestižnega dvoboja

London - Vsakoletna veslaška tekma med največjima britanskima univerzama iz Cambridga in Oxforda je zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa odpovedana, so sporočili organizatorji preizkušnje na reki Temzi v Londonu. Letošnja izvedba prestižne veslaške dirke bi morala biti že 166. v zgodovini. Odpovedali pa so tudi 75. žensko preizkušnjo.



"Zaradi trenutnega položaja v Veliki Britaniji ter svetu smo morali odpovedati veslaško tekmo. Razlog za odpoved je naša skrb za zdravje tako veslačev kot navijačev ter ostalih vpletenih v izvedbo dogodka," so sporočili iz vodstva tekmovanja. Doslej je univerza Cambridge slavila 84-krat, Oxford pa 80-krat. Leta 1877 je bil razplet dirke tako tesen, da zmagovalca niso določili.