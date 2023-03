Na umetni travi v Astani pokazati pravi astralni nogomet, ne umetni

Zimo, časovno, naravno in športno, smo naposled spravili pod streho. Ostajajo še malenkosti, nekaj tekov, nordijske kombinacije, skoki v Lahtiju in smučarski poleti v Planici. V zimi pa zamrzniti ne bodo smeli slovenski reprezentančni nogometaši. Danes jih bo namreč na Brdu pri Kranju zbral selektor Matjaž Kek, ki bo z njimi opravil minicikel priprav za uvodno tekmo kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2024 v Nemčiji. Igralci bodo dvakrat vadili na umetni travi v Kranju, tekma s Kazahstanom v Astana Areni bo namreč odigrana na umetni zeleni površini, poleg tega ima štadion v Astani pomično streho. Slovenska izbrana vrsta bo v torek ob 15. uri poletela na sedemurno pot proti Astani, obračun s Kazahstanom bo v četrtek.

No, v torek bosta v nogometnem svetu denimo prvi tekmi za obstanek v ligi narodov, Gibraltar se bo udaril s Ciprom, Litva z Belorusijo. Košarkarji Cedevite Olimpije svoje igranje v (neuspešnem) evropskem pokalu nadaljujejo v Brescii (20.30), v estonskem Talinu bo šprint smučarjev tekačev in tekačic za svetovni pokal, finalni del bo ob 18.30. V sredo, 22. marca, sledi malce nogometnega ogrevanja, Slovenija, reprezentanca do 21 let, se bo v turški Antaliji ob 16. uri v prijateljski tekmi pomerila s Slovaško.

Ema Klinec bo na Finskem sklenila sezono v skakalnem svetovnem pokalu. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Rusija bo igrala z Iranom

V četrtek pa torej uvodno dejanje v kvalifikacijah za euro 2024, ob 16. uri dvoboj med Kazahstanom in Slovenijo. Kazahstan je le prva ovira, v skupini s Kekovimi so namreč še Danska, Finska, Severna Irska in San Marino. Slednji bo v nedeljo v Stožicah drugi slovenski nasprotnik, junija se bodo slovenski nogometaši v drugem oknu pomerili še s Finsko in Dansko. Vsi v domačih logih priznavajo, da je čas za uvrstitev Slovenije na veliko tekmovanje oziroma evropsko prvenstvo. Kaj takšnega, kar zadeva seveda euro, se je doslej zgodilo le enkrat, ekipa pod vodstvom selektorja Srečka Katanca je na EP 2000 nastopila na Nizozemskem in v Belgiji. Četrtkov spored tekem bo zanimiv, omenimo naj le poslastico med Italijo in Anglijo, v slovenski skupini bosta obračunala Danska in Finska. V programu prijateljskih tekem pa denimo izstopata Argentina – Panama in ... Rusija – Iran!

legionarji Foto Delo

V petek sledijo zanimivi dvoboji kvalifikacij med Francijo in Nizozemsko, Češko in Poljsko, Švedsko in Belgijo med drugimi. V Lahtiju bosta zaključek svetovnega pokala za skakalke in ekipni šprint v tekih, no, v Kranjski Gori do državno prvenstvo v alpskem smučanju, na vrsti bo veleslalom.

Še proti San Marinu

Tudi sobota bo polna evropskega nogometa, izpostavimo dvoboje Španija – Norveška, Armenija – Turčija (vemo, zakaj), Hrvaška – Wales, od prijateljskih tekem pa Nemčija – Peru in Maroko – Brazilija. V Lahtiju bo ekipna tekma skakalcev, v teku bo šprint, v Kranjski Gori bo DP v slalomu za smučarje in smučarke. Rokometaši Gorenja bodo lovili gol zaostanka proti Vojvodini v četrtfinalu pokala EHF.

Nedelja bo spet prinesla kakovosten nogomet, pomerili se bosta med drugimi tudi reprezentanci Slovenije in San Marina (18, Stožice). A čaka nas tudi dvoboj med Anglijo in Ukrajino, v Antalji bo slovenska vrsta do 21 let igrala prijateljsko proti Azerbajdžanu. Skakalci se bodo posamično spet merili v Lahtiju, v teku bodo na Finskem štartali na preizkušnji na 20 km v klasični tehniki in to s skupinskim štartom. V rokometni ligi prvakinj Krim Mercator v Romuniji čaka povratna tekma končnice za uvrstitev v četrtfinale proti Rapidu iz Bukarešte. Krim bo branil pet golov prednosti. V košarkarski ligi ABA pa Cedevito Olimpijo veliki obračun v Beogradu s Partizanom (19). Na Portugalskem se na dirkališču v Portimau z dirko začenja nova sezona svetovnega prvenstva v motociklističnem razredu motoGP.