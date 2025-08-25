  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Na velikem finalu diamantne lige tudi dva slovenska asa

    Na četrtkovem sklepnem dejanju najvišje ravni atletskih mitingov v Zürichu se bosta za čim boljši uvrstitvi potegovala tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej.
    Tina Šutej se je na finale diamantne lige uvrstila kot četrta v seštevku dosedanjih mitingov. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Tina Šutej se je na finale diamantne lige uvrstila kot četrta v seštevku dosedanjih mitingov. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    M. Š., STA
    25. 8. 2025 | 12:07
    25. 8. 2025 | 12:09
    5:01
    Znameniti štadion Letzigrund v Zürichu bo v četrtek prizorišče finala letošnje diamantne lige v atletiki, na katerem sta si med peščico izbrancev nastop zagotovila tudi slovenska rekorderja Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. V obeh disciplinah se bo za končno zmago pomerila le šesterica. Že v sredo pa bo na sporedu nekaj disciplin v središču mesta.

    Slovenski as finskim novinarjem: To je bilo res noro

    Najboljši na finalni tekmi v Švici bodo, kot je to pravilo v zadnjem obdobju, postali tudi zmagovalci diamantne lige v posameznih disciplinah, saj prejšnji dosežki na skupaj 14 mitingih ne štejejo. Seštevki prejšnjih preizkušenj so pomembni le za preboj v finale.

    Vrhunska slovenska atleta bosta tekmovala drugi dan finala. Šutejeva, dobitnica šestih kolajn v zadnjih letih na velikih tekmah, bo začela tekmovati ob 19.50, že prej (ob 17.30) pa se bo dokazoval svetovni podprvak in evropski prvak Čeh, ki je pred sklepnim dejanjem na prvem mestu v metu diska.

    Šutejeva si je s 24 točkami kot četrta zagotovila letošnji finale v diamantni ligi. Kot vodilna je v finale skoka s palico prišla Američanka Katie Moon. Olimpijska podprvakinja iz Pariza 2024 in šampionka iz Tokia 2021, kjer bo v drugi polovici septembra skušala osvojiti tretjo zaporedno zlato lovoriko na svetovnih prvenstvih po Eugenu 2022 in Budimpešti 2023.

    Osvojila je 38 točk, druga je bila z 29 točkami njena rojakinja Sandi Morris, dvakratna dvoranska svetovna prvakinja je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na OI. Med šesterico bo polovica Američank, nastopila bo tudi Emily Grove, ki je peta s 24 točkami, kolikor jih ima mesto za njo tudi Italijanka Roberta Bruni. Tretja je s prav tako 27 točkami kot Šutejeva Švicarka Angelica Moser, aktualna evropska prvakinja na prostem in v dvorani.

    Kristjan Čeh vodi v seštevku meta diska. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Kristjan Čeh vodi v seštevku meta diska. FOTO: Yves Herman/Reuters

    Že pred tem vodilni Čeh je s 27 točkami osvojil prvo mesto v seštevku discipline pred finalom najprestižnejše serije svetovnih mitingov. Drugi v seštevku je s 24 točkami nekdanji olimpijski in aktualni svetovni prvak, Šved Daniel Ståhl. Tretji je z 18 točkami branilec diamantne zmage v disciplini Avstralec Matthew Denny, lani bronast na olimpijskih igrah v Parizu. Četrti je s 15 točkami litovski svetovni rekorder in olimpijski podprvak Mykolas Alekna.

    Nemec Henrik Janssen, zmagovalec letošnjega zimskega evropskega pokala v metih, je s 15 točkami peti, s šestim mestom si je kot zadnji finale zagotovil Britanec Lawrence Okoye, bronast na EP leta 2022 je osvojil 11 točk. Presenetljivega olimpijskega prvaka, Jamajčana Roya Stona, ne bo v finalu najboljše šesterice, ker je bil z devetimi točkami sedmi.

    Blizu finalu je bila tudi Neja Filipič

    Blizu diamantnemu finalu je bila tudi Neja Filipič ki je v troskoku zasedla sedmo mesto. Prav tako sedem točk kot Žirovka sta osvojili še dve atletinji, ena je bila za njo, pred njo pa Kubanka Davisleydi Velaszco, ki je končala kot šesta po drugem mestu na prejšnjem mitingu v Bruslju in je nastop v finalu preprečila Filipičevi. Na prvem mestu je končala Jamajčanka Shanieka Ricketts, lani druga na OI in še dvakrat srebrna na SP.

    Ameriški zvezdnik šprinta Noah Lyles bo drugi dan tekmoval na 200 m. Olimpijski zmagovalec na polovico krajši razdalji bo skušal osvojiti šesto diamantno zmago, kar doslej ni uspelo še nobenemu atletu v tekaških disciplinah. Če mu bo uspelo zmagati, bo za eno še vedno zaostajal za rekordnimi sedmimi slavji francoskega skakalca s palico Renauda Lavillenieja in Američana Christiana Taylorja v troskoku.

    Pojutrišnjem se bo na trgu Sechseläutenplatz ob 17.05 začelo tekmovanje v suvanju krogle za moške in ženske, prvi dan finala bodo končali tekmovalci v troskoku, pred tem bosta še ženski skok v višino z ukrajinsko svetovno rekorderko Jaroslavo Mahučik in moški skok s palico. Ta se bo začel ob 17.43 s Švedom Armandom Duplantisom. Olimpijski, svetovni in evropski prvak je 12. avgusta v Budimpešti v drugem poskusu preskočil šest metrov in 29 centimetrov ter za centimeter izboljšal svoj prejšnji svetovni rekord, ki ga je junija dosegel v Stockholmu.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Slovenski as finskim novinarjem: To je bilo res noro

    Kristjan Čeh se na severu Evrope počuti odlično. Po tesni zmagi je obljubil, da se bo zagotovo še vrnil v Turku.
    Miha Šimnovec 18. 6. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Slovenski tekač navdušil na diamantni ligi v Lozani

    Matic Ian Guček se je na mitingu v Švici izkazal z odličnim tretjim mestom. Težave za Tino Šutej.
    20. 8. 2025 | 22:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Ena od najlepših športnic na svetu se je po pomoč obrnila k Slovencu

    Nad znano nemško atletinjo Alico Schmidt bo poslej bedel naš nekdanji vrhunski tekač Jan Petrač.
    Miha Šimnovec 12. 11. 2024 | 18:31
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Maja Mihalinec Zidar na najlepši način končala svojo športno pot

    Tina Šutej in Kristjan Čeh zmagala tudi v skupni razvrstitvi mednarodne lige Telekoma Slovenije.
    3. 8. 2025 | 21:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Duplantis v šprintu ugnal norveškega tekaškega šampiona (VIDEO)

    V ekshibicijskem teku na 100 metrov v Zürichu je bil švedski skakalec s palico boljši od Karstna Warholma.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2024 | 23:20
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Čeh najboljši tudi na Češkem

    Slovenski as v metu diska je prepričljivo zmagal na atletskem memorialu Ludvíka Daneka v Turnovu.
    4. 9. 2024 | 17:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Laibach

    Laibach sodeluje z Bijelo dugme: Množice so na napačni strani zgodovine

    Nemogoče je mogoče: sodelovanje avantgardne trboveljske zasedbe Laibach in komercialno najuspešnejše jugoslovanske rock zasedbe Bijelo dugme.
    Lucijan Zalokar 24. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    atletikaKristjan ČehTina Šutejdiamantna ligaZürich

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Tatovi ukradli ekipo Visma Lease a Bike

    Po poročanju različnih medijev so tatovi nizozemskemu moštvu iz tovornjaka nedaleč stran od Torina odtujili 18 koles.
    25. 8. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odprto pismo cineastov

    Čas je, da tudi v Benetkah obsodijo genocid v Gazi

    Tik pred začetkom filmskega festivala v Benetkah je skupina režiserjev in igralcev organizatorje pozvala, naj pokažejo več odločnosti.
    25. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarska slika

    Rekorden turistični julij, izvozniki še naprej v negotovosti

    Avgusta se je razpoloženje v gospodarstvu na mesečni ravni izboljšalo.
    Nejc Gole 25. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča v gorah

    Pri sestopu s Škrlatice se je smrtno ponesrečil 54-letni hrvaški pohodnik

    Pohodniku, ki je hodil prvi v skupini, je na višini 2100 metrov zdrsnilo, nato je padel v globino. Gorski reševalci so minuli konec tedna posredovali 12-krat.
    25. 8. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Na velikem finalu diamantne lige tudi dva slovenska asa

    Na četrtkovem sklepnem dejanju najvišje ravni atletskih mitingov v Zürichu se bosta za čim boljši uvrstitvi potegovala tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej.
    25. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

