Na velikem finalu diamantne lige tudi dva slovenska asa

Znameniti štadion Letzigrund v Zürichu bo v četrtek prizorišče finala letošnje diamantne lige v atletiki, na katerem sta si med peščico izbrancev nastop zagotovila tudi slovenska rekorderja Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. V obeh disciplinah se bo za končno zmago pomerila le šesterica. Že v sredo pa bo na sporedu nekaj disciplin v središču mesta.

Najboljši na finalni tekmi v Švici bodo, kot je to pravilo v zadnjem obdobju, postali tudi zmagovalci diamantne lige v posameznih disciplinah, saj prejšnji dosežki na skupaj 14 mitingih ne štejejo. Seštevki prejšnjih preizkušenj so pomembni le za preboj v finale.

Vrhunska slovenska atleta bosta tekmovala drugi dan finala. Šutejeva, dobitnica šestih kolajn v zadnjih letih na velikih tekmah, bo začela tekmovati ob 19.50, že prej (ob 17.30) pa se bo dokazoval svetovni podprvak in evropski prvak Čeh, ki je pred sklepnim dejanjem na prvem mestu v metu diska.

Šutejeva si je s 24 točkami kot četrta zagotovila letošnji finale v diamantni ligi. Kot vodilna je v finale skoka s palico prišla Američanka Katie Moon. Olimpijska podprvakinja iz Pariza 2024 in šampionka iz Tokia 2021, kjer bo v drugi polovici septembra skušala osvojiti tretjo zaporedno zlato lovoriko na svetovnih prvenstvih po Eugenu 2022 in Budimpešti 2023.

Osvojila je 38 točk, druga je bila z 29 točkami njena rojakinja Sandi Morris, dvakratna dvoranska svetovna prvakinja je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na OI. Med šesterico bo polovica Američank, nastopila bo tudi Emily Grove, ki je peta s 24 točkami, kolikor jih ima mesto za njo tudi Italijanka Roberta Bruni. Tretja je s prav tako 27 točkami kot Šutejeva Švicarka Angelica Moser, aktualna evropska prvakinja na prostem in v dvorani.

Kristjan Čeh vodi v seštevku meta diska. FOTO: Yves Herman/Reuters

Že pred tem vodilni Čeh je s 27 točkami osvojil prvo mesto v seštevku discipline pred finalom najprestižnejše serije svetovnih mitingov. Drugi v seštevku je s 24 točkami nekdanji olimpijski in aktualni svetovni prvak, Šved Daniel Ståhl. Tretji je z 18 točkami branilec diamantne zmage v disciplini Avstralec Matthew Denny, lani bronast na olimpijskih igrah v Parizu. Četrti je s 15 točkami litovski svetovni rekorder in olimpijski podprvak Mykolas Alekna.

Nemec Henrik Janssen, zmagovalec letošnjega zimskega evropskega pokala v metih, je s 15 točkami peti, s šestim mestom si je kot zadnji finale zagotovil Britanec Lawrence Okoye, bronast na EP leta 2022 je osvojil 11 točk. Presenetljivega olimpijskega prvaka, Jamajčana Roya Stona, ne bo v finalu najboljše šesterice, ker je bil z devetimi točkami sedmi.

Blizu finalu je bila tudi Neja Filipič

Blizu diamantnemu finalu je bila tudi Neja Filipič ki je v troskoku zasedla sedmo mesto. Prav tako sedem točk kot Žirovka sta osvojili še dve atletinji, ena je bila za njo, pred njo pa Kubanka Davisleydi Velaszco, ki je končala kot šesta po drugem mestu na prejšnjem mitingu v Bruslju in je nastop v finalu preprečila Filipičevi. Na prvem mestu je končala Jamajčanka Shanieka Ricketts, lani druga na OI in še dvakrat srebrna na SP.

Ameriški zvezdnik šprinta Noah Lyles bo drugi dan tekmoval na 200 m. Olimpijski zmagovalec na polovico krajši razdalji bo skušal osvojiti šesto diamantno zmago, kar doslej ni uspelo še nobenemu atletu v tekaških disciplinah. Če mu bo uspelo zmagati, bo za eno še vedno zaostajal za rekordnimi sedmimi slavji francoskega skakalca s palico Renauda Lavillenieja in Američana Christiana Taylorja v troskoku.

Pojutrišnjem se bo na trgu Sechseläutenplatz ob 17.05 začelo tekmovanje v suvanju krogle za moške in ženske, prvi dan finala bodo končali tekmovalci v troskoku, pred tem bosta še ženski skok v višino z ukrajinsko svetovno rekorderko Jaroslavo Mahučik in moški skok s palico. Ta se bo začel ob 17.43 s Švedom Armandom Duplantisom. Olimpijski, svetovni in evropski prvak je 12. avgusta v Budimpešti v drugem poskusu preskočil šest metrov in 29 centimetrov ter za centimeter izboljšal svoj prejšnji svetovni rekord, ki ga je junija dosegel v Stockholmu.