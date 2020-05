Na veslaški zvezi že konec junija načrtujejo mednarodno regato na Bledu

Ljubljana – Veslači so med prvimi, ki spet napovedujejo zagon tekmovanj v Sloveniji. Iztok Čop, ki se prav letos spominja 20. obletnice osvojitve zlate olimpijske kolajne z Luko Špikom na olimpijskih igrah leta 2000 v Sydneyju, kot selektor izpostavlja, da si želi, da bi Bled že junija gostil mednarodno veslaško regato.



»Na zvezi načrtujemo, da bi 23. in 24. junija na Bledu gostili mednarodno regato. Zanimanje za nastop je tako na Hrvaškem kot v Avstriji veliko. Seveda bo treba do takrat odpreti meje in odpraviti vse druge omejitve. Glede na te bi nato pripravili spored tekmovanja. V skrajnem primeru bi tekmovali le v manjših čolnih, obstaja tudi možnost, da bi priredili tekmo le za slovenske veslače,« je dejal Čop.



Ob tem je dodal, da veslači po tako dolgem premoru zaradi pandemije koronavirusa nujno potrebujejo pregledno tekmo. Ta bo dala tudi obrise za reprezentanco v sezoni 2020, v kateri je Evropska veslaška zveza že spremenila koledar tekmovanj in napovedala izvedbo evropskih prvenstev v septembru in oktobru. Mladinci bodo tekmovali v Beogradu, mlajši člani v Duisburgu, člani pa v Poznanju.

Številnim veslačem je močno padla motivacija

»Tekma je tudi nujna za motivacijo veslačev. Številnim je namreč močno padla, ko je moral Bled v dogovoru z Mednarodno veslaško zvezo odpovedati svetovno prvenstvo za mladince, mlajše člane in člane v neolimpijskih disciplinah. Upam, da bomo to tekmo pred počitnicami vendarle izpeljali.«



Veslači po večini spet trenirajo zadnjih 14 dni. »Zaradi ukrepov proti širjenju epidemije koronavirusa je večina začela delo v enojcih. Nekaj težav je za veslače v čolnih z enim veslom, v katerih je razmak med veslačema le dober meter, a je tudi res, da ni neposrednega kontakta med partnerji in da gre za stalne posadke, v katerih se športniki ne menjajo med sabo. Za te čolne še čakamo nekatere potrditve s strani pristojnih služb.«



Prve tekme bodo pokazale tudi pravo pripravljenost tekmovalcev po epidemiji. »To je zdaj težko oceniti. Tekmovalci so vadili doma, klubi so jim posodili praktično vse ergometre, ki so na voljo, a so bili dolgo brez pravega treninga na vodi. Več bodo pokazala testiranja in skupni treningi konec meseca, še bolj realno sliko pa nato junijska tekma. Še zlasti če se nam bo pridružila tudi konkurenca iz tujine,« je sklenil Čop.