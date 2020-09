Na VN Emilije Romanje 13.000 gledalcev

Imola – Dirka svetovnega prvenstva v formuli 1 v italijanski Imoli v začetku novembra bo lahko gostila 13.147 gledalcev. Oblasti Emilije Romanje so v petek zvečer organizatorjem prižgale zeleno luč, ko je italijanski minister za šport Vincenzo Spadafora napovedal vrnitev gledalcev na športne dogodke.



Za F1 so morali prireditelji pripraviti ustrezne higienske protokole v boju proti novemu koronavirusu, ki vključujejo spoštovanje pravil o medsebojni razdalji, obvezno nošenje zaščite za usta in nos, nadzor dostopa in razkuževanje. Ko bo občinstvo prispelo in odšlo z dirke, se bo treba izogniti kakršni koli gneči, podatke o obiskovalcih pa bodo mestne oblasti hranile dva tedna.

Guverner Emilije Romanje Stefano Bonaccini je šel prek vladnih priporočil in ovrgel prepoved obiska nogometnih štadionov, ki v Italiji zaradi koronavirusne pandemije vlada od marca.

Na nogometnih tekmah po tisoč gledalcev

Na tekmah italijanskega nogometnega prvenstva serie A v pokrajini Emilija Romanja bodo tako konec tedna na štadionih lahko gledalci, vendar največ po tisoč na tekmo. Tako so gledalci dobili zeleno luč za tekmi Parma – Napoli in Sassuolo – Cagliari.

Sicer vodstvo serie A, ki se ta konec tedna začenja s sedmimi tekmami, pritiska na italijanske oblasti, naj dovolijo obisk nogometnih tekem.



»Trenutno je položaj nadrealističen, saj vlada kaos. Že julija smo pripravili podroben načrt s 300 stranmi protokolov za varno vrnitev navijačev na štadione, pa se z izjemo pokrajine Emilija Romanja ni izcimilo nič. Iz spoštovanja, ki si ga naš šport in njegovi navijači zaslužijo, prosimo vlado, naj odpre vrata štadionov,« je dejal generalni direktor serie A Luigi De Siervo.

Spadafora je pred tem napovedal vrnitev gledalcev na športne prireditve, a je za zdaj specifično omenil zgolj teniška turnirja WTA in ATP v Rimu.